https://ria.ru/20211112/baza-1758850277.html

Украина будет клянчить у Запада хотя бы одну базу НАТО

"Хотя бы одну базу НАТО". В Киеве раскрыли цель нового министра обороны - РИА Новости, 12.11.2021

Украина будет клянчить у Запада хотя бы одну базу НАТО

Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, в каком направлении должен работать министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:24

2021-11-12T21:24

2021-11-12T21:53

в мире

украина

нато

верховная рада украины

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740007844_0:100:1686:1048_1920x0_80_0_0_cb7b7d285dda7079289b31c57da5ae54.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, в каком направлении должен работать министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует "Обозреватель".Как считает парламентарий, главе ведомства может понадобиться как минимум полгода, чтобы добиться этого. По его мнению, привлечение организации возможно без вступления Киева в нее. В качестве примера он привел базу НАТО в Катаре.Дунда убежден, что 200-300 военных Североатлантического альянса будет достаточно для того, чтобы "обезопасить Украину от России". Взамен депутат предложил государствам, входящим в блок, помощь своих военнослужащих в обороне."Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности", — подытожил он.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. Однако бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен отметил, что для членства в альянсе Украине потребуется достигнуть определенных критериев. По его словам, на их реализацию уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211112/katastrofa-1758805694.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нато, верховная рада украины, алексей резников