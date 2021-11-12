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Украина будет клянчить у Запада хотя бы одну базу НАТО
"Хотя бы одну базу НАТО". В Киеве раскрыли цель нового министра обороны - РИА Новости, 12.11.2021
Украина будет клянчить у Запада хотя бы одну базу НАТО
Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, в каком направлении должен работать министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:24
2021-11-12T21:53
в мире
украина
нато
верховная рада украины
алексей резников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, в каком направлении должен работать министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует "Обозреватель".Как считает парламентарий, главе ведомства может понадобиться как минимум полгода, чтобы добиться этого. По его мнению, привлечение организации возможно без вступления Киева в нее. В качестве примера он привел базу НАТО в Катаре.Дунда убежден, что 200-300 военных Североатлантического альянса будет достаточно для того, чтобы "обезопасить Украину от России". Взамен депутат предложил государствам, входящим в блок, помощь своих военнослужащих в обороне."Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности", — подытожил он.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. Однако бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен отметил, что для членства в альянсе Украине потребуется достигнуть определенных критериев. По его словам, на их реализацию уйдет большое количество времени.
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, алексей резников
21:24 12.11.2021 (обновлено: 21:53 12.11.2021)
 
"Хотя бы одну базу НАТО". В Киеве раскрыли цель нового министра обороны

Депутат от "Слуги народа" Дунда раскрыл главную цель нового министра обороны Резникова

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчастники первого этапа морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, в каком направлении должен работать министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует "Обозреватель".

"Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО на Украине", — заявил политик.

Как считает парламентарий, главе ведомства может понадобиться как минимум полгода, чтобы добиться этого. По его мнению, привлечение организации возможно без вступления Киева в нее. В качестве примера он привел базу НАТО в Катаре.
Дунда убежден, что 200-300 военных Североатлантического альянса будет достаточно для того, чтобы "обезопасить Украину от России". Взамен депутат предложил государствам, входящим в блок, помощь своих военнослужащих в обороне.
"Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности", — подытожил он.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. Однако бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен отметил, что для членства в альянсе Украине потребуется достигнуть определенных критериев. По его словам, на их реализацию уйдет большое количество времени.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
17:31
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