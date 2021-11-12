Байден обсудил с лидерами АТЭС углубление экономических контактов
Байден обсудил с лидерами АТЭС перспективы углубления экономических контактов в регионе
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) перспективы углубления экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил в пятницу Белый дом, комментируя проходящий в эти дни саммит объединения.
"Президент Байден подтвердил заинтересованность США в том, чтобы выступать сильным и надежным партнеров экономик АТЭС в стремлении к устойчивому и инклюзивному росту. Президент также обсудил пути раскрытия экономического потенциала региона и углубления экономического взаимодействия с США во всем Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в письменном заявлении американской администрации.
Кроме того, как сообщается, на саммите президент США акцентировал внимание АТЭС на необходимости "развивать надежный и безопасный интернет, инвестировать в кибербезопасность и разрабатывать стандарты цифровой экономики", которые подготовят страны объединения к будущим вызовам.
Двухдневная ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС проходит в четверг и пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. Первый день встречи был посвящен деловому форуму с участием лидеров экономик (государств-членов АТЭС), руководителей крупных деловых объединений и ведущих экспертов Азиатско-Тихоокеанского региона. На второй день форума проходит неформальная встреча (retreat) лидеров государств-членов АТЭС, в программу которой входят диалог лидеров и членов Делового консультативного совета АТЭС и итоговая встреча лидеров экономик, на которой будет принято итоговое совместное заявление и утвержден план реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года.
В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В мероприятиях ежегодных лидерских встреч АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным и мировым проблемам.
В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.