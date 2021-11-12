https://ria.ru/20211112/avto-1758756370.html
Ассоциация дилеров удивилась запрету продавать авто россиянам в Белоруссии
Ассоциация дилеров удивилась запрету продавать авто россиянам в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Ассоциация дилеров удивилась запрету продавать авто россиянам в Белоруссии
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) не имеет информации, что дилеры Белоруссии не продают машины российским гражданам, и не верит в возможность... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:44
2021-11-12T14:44
2021-11-12T14:44
экономика
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белоруссия
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российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) не имеет информации, что дилеры Белоруссии не продают машины российским гражданам, и не верит в возможность такой договоренности в условиях конкурентного рынка, сообщила РИА Новости представитель ассоциации.СМИ ранее сообщили, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам, которые решают купить машину в Белоруссии из-за более низких цен. По данным изданий, это происходит по договоренности с российскими коллегами, а причина таких мер - дефицит и наценки на российском рынке плюс заполненные склады в Белоруссии."В ассоциации РОАД нет информации по наличию договорённости дилеров Беларуси о запрете продавать машины российским гражданам. В принципе, считаем такую договорённость невозможной в условиях конкурентного рынка", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20211112/avtovaz-1758689940.html
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экономика, в мире, белоруссия, авто, российские автомобильные дилеры, россия
Ассоциация дилеров удивилась запрету продавать авто россиянам в Белоруссии
Ассоциация дилеров не имеет информации о запрете продавать авто россиянам в Белоруссии