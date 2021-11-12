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В Австралии выступившему против антиковидных мер юристу запретили работать
В Австралии выступившему против антиковидных мер юристу запретили работать - РИА Новости, 12.11.2021
В Австралии выступившему против антиковидных мер юристу запретили работать
Юрист в Австралии, который выступил против ограничений из-за COVID-19 и пытался отстоять свою позицию через суд, отстранен от работы и больше не может оказывать РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:35
2021-11-12T15:35
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Юрист в Австралии, который выступил против ограничений из-за COVID-19 и пытался отстоять свою позицию через суд, отстранен от работы и больше не может оказывать юридических услуг в течение шести месяцев, сообщил в пятницу телеканал 7News.Решение против Натана Бакли из юридической фирмы G&amp;B Lawyers в Сиднее принял Совет общества права штата Новый Южный Уэльс, считая, что этот человек не может выполнять свои обязанности в правосудии.По данным 7News, также лишенная лицензии до 30 июня 2022 года фирма G&amp;B Lawyers стоит за попытками бросить вызов решениям органов здравоохранения об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий в Новом Южном Уэльсе.В прошлом месяце Бакли начал кампанию GoFundMe, чтобы собрать миллион долларов на борьбу против приостановки его лицензии на юридическую практику. Он утверждает, что Совет общества права хотел "заткнуть" его после попытки отстоять свою позицию в Верховном суде штата по поводу обязательной вакцинации.Как отмечает телеканал, фирма G&amp;B Lawyers на странице в Facebook давала рекомендации, в частности, о том, как жителям штата обходить ограничения во время локдаунов, и призывала пожилых социальных работников не поддаваться на обязательную вакцинацию.В одном из постов в Facebook юрфирма утверждает, что "теперь в штате Новый Южный Уэльс ни у кого нет никаких прав".Совет общества права штата, как сообщило агентство ААП, отказалось комментировать отстранение Бакли от юридической деятельности.
https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html
https://ria.ru/20211101/covid-19-1757190162.html
сидней
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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс
15:35 12.11.2021
 
В Австралии выступившему против антиковидных мер юристу запретили работать

В Австралии отстранили от работы юриста, выступившего против обязательной вакцинации

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Юрист в Австралии, который выступил против ограничений из-за COVID-19 и пытался отстоять свою позицию через суд, отстранен от работы и больше не может оказывать юридических услуг в течение шести месяцев, сообщил в пятницу телеканал 7News.
Решение против Натана Бакли из юридической фирмы G&B Lawyers в Сиднее принял Совет общества права штата Новый Южный Уэльс, считая, что этот человек не может выполнять свои обязанности в правосудии.
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По данным 7News, также лишенная лицензии до 30 июня 2022 года фирма G&B Lawyers стоит за попытками бросить вызов решениям органов здравоохранения об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий в Новом Южном Уэльсе.
В прошлом месяце Бакли начал кампанию GoFundMe, чтобы собрать миллион долларов на борьбу против приостановки его лицензии на юридическую практику. Он утверждает, что Совет общества права хотел "заткнуть" его после попытки отстоять свою позицию в Верховном суде штата по поводу обязательной вакцинации.
Как отмечает телеканал, фирма G&B Lawyers на странице в Facebook давала рекомендации, в частности, о том, как жителям штата обходить ограничения во время локдаунов, и призывала пожилых социальных работников не поддаваться на обязательную вакцинацию.
В одном из постов в Facebook юрфирма утверждает, что "теперь в штате Новый Южный Уэльс ни у кого нет никаких прав".
Совет общества права штата, как сообщило агентство ААП, отказалось комментировать отстранение Бакли от юридической деятельности.
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