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Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% - РИА Новости, 12.11.2021
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре -... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:19
2021-11-12T08:19
экономика
уральские авиалинии
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре - на 59%, до 94,4 миллиона; при этом "Аэрофлот" в октябре нарастил перевозки на 95,4%, следует из оперативных данных Росавиации."По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%", - говорится в сообщении."Всего за январь-октябрь 2021 года перевезено 94,4 миллиона пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает ведомство.По данным Росавиации, в октябре авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 95,4% - до 2,1 миллиона пассажиров, S7 - на 32,6%, до 1,5 миллиона пассажиров. "Победа" нарастила пассажиропоток на 28,3% - до 1,3 миллиона человек, "Россия" - на 85,3%, более чем до 1 миллиона, "Уральские авиалинии" - на 49,9%, до 868 тысяч человек.
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экономика, уральские авиалинии, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
08:19 12.11.2021
 
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с прошлым годом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Пассажир в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре - на 59%, до 94,4 миллиона; при этом "Аэрофлот" в октябре нарастил перевозки на 95,4%, следует из оперативных данных Росавиации.
"По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%", - говорится в сообщении.
"Всего за январь-октябрь 2021 года перевезено 94,4 миллиона пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает ведомство.
По данным Росавиации, в октябре авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 95,4% - до 2,1 миллиона пассажиров, S7 - на 32,6%, до 1,5 миллиона пассажиров. "Победа" нарастила пассажиропоток на 28,3% - до 1,3 миллиона человек, "Россия" - на 85,3%, более чем до 1 миллиона, "Уральские авиалинии" - на 49,9%, до 868 тысяч человек.
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ЭкономикаУральские авиалинииS7 AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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