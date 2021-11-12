https://ria.ru/20211112/aviakompanii-1758684852.html

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% - РИА Новости, 12.11.2021

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре -... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:19

2021-11-12T08:19

2021-11-12T08:19

экономика

уральские авиалинии

s7 airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре - на 59%, до 94,4 миллиона; при этом "Аэрофлот" в октябре нарастил перевозки на 95,4%, следует из оперативных данных Росавиации."По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%", - говорится в сообщении."Всего за январь-октябрь 2021 года перевезено 94,4 миллиона пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает ведомство.По данным Росавиации, в октябре авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 95,4% - до 2,1 миллиона пассажиров, S7 - на 32,6%, до 1,5 миллиона пассажиров. "Победа" нарастила пассажиропоток на 28,3% - до 1,3 миллиона человек, "Россия" - на 85,3%, более чем до 1 миллиона, "Уральские авиалинии" - на 49,9%, до 868 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/nebo-1758527793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, уральские авиалинии, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)