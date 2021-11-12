https://ria.ru/20211112/ates-1758798806.html
Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19
Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19
Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие эффективных многосторонних мер против COVID-19 на министерской встрече ВТО в конце ноября, говорится в итоговой декларации... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:10
2021-11-12T17:10
2021-11-12T17:51
распространение коронавируса
в мире
атэс
коронавирус covid-19
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие эффективных многосторонних мер против COVID-19 на министерской встрече ВТО в конце ноября, говорится в итоговой декларации форума."Члены АТЭС продолжат работать, чтобы добиться прагматичного, эффективного и дальновидного многостороннего реагирования на COVID-19 на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в конце этого месяца", - говорится в тексте декларации.
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в мире, атэс, коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто)
17:10 12.11.2021 (обновлено: 17:51 12.11.2021)
Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19
Лидеры АТЭС призвали принять меры против COVID-19 на министерской встрече ВТО