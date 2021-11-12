https://ria.ru/20211112/ates-1758798806.html

Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19

Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие многосторонних мер против COVID-19

Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие эффективных многосторонних мер против COVID-19 на министерской встрече ВТО в конце ноября, говорится в итоговой декларации... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:51

распространение коронавируса

в мире

атэс

коронавирус covid-19

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС рассчитывают на принятие эффективных многосторонних мер против COVID-19 на министерской встрече ВТО в конце ноября, говорится в итоговой декларации форума."Члены АТЭС продолжат работать, чтобы добиться прагматичного, эффективного и дальновидного многостороннего реагирования на COVID-19 на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в конце этого месяца", - говорится в тексте декларации.

https://ria.ru/20211112/vaktsiny-1758794390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, атэс, коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто)