https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html

Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС

Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021

Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС

Россия поддерживает документы, которые подготовлены по итогам саммита АТЭС, и полагает, что это хорошая основа для дальнейшего выстраивания взаимодействия в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:35

2021-11-12T16:35

2021-11-12T16:57

владимир путин

россия

политика

атэс

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает документы, которые подготовлены по итогам саммита АТЭС, и полагает, что это хорошая основа для дальнейшего выстраивания взаимодействия в поиске коллективных ответов на наиболее острые вызовы, стоящие пред Азиатско-Тихоокеанским регионом, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита заявлениях лидеров стран-участниц нашего объединения и в плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие пред Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовов и угроз", - сказал Путин, выступая на саммите АТЭС.

https://ria.ru/20211112/putin-1758778432.html

россия

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владимир путин, россия, политика, атэс