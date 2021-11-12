https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html
Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС
Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021
Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС
Россия поддерживает документы, которые подготовлены по итогам саммита АТЭС, и полагает, что это хорошая основа для дальнейшего выстраивания взаимодействия в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:35
2021-11-12T16:35
2021-11-12T16:57
владимир путин
россия
политика
атэс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает документы, которые подготовлены по итогам саммита АТЭС, и полагает, что это хорошая основа для дальнейшего выстраивания взаимодействия в поиске коллективных ответов на наиболее острые вызовы, стоящие пред Азиатско-Тихоокеанским регионом, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита заявлениях лидеров стран-участниц нашего объединения и в плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие пред Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовов и угроз", - сказал Путин, выступая на саммите АТЭС.
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владимир путин, россия, политика, атэс
16:35 12.11.2021 (обновлено: 16:57 12.11.2021)
Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС
Путин: Россия поддерживает документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС