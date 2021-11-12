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Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 12.11.2021
Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
16 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам очередного саммита АТЭС, который прошел 12 ноября в виртуальном формате под председательством Новой Зеландии.
2021-11-12T16:13
2021-11-12T16:13
2021-11-12T16:13
анонсы
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анонсы
Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского
16 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам очередного саммита АТЭС, который прошел 12 ноября в виртуальном формате под председательством Новой Зеландии.