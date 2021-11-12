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Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского

Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского - РИА Новости, 12.11.2021

Брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского

16 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам очередного саммита АТЭС, который прошел 12 ноября в виртуальном формате под председательством Новой Зеландии.

2021-11-12T16:13

2021-11-12T16:13

2021-11-12T16:13

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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