https://ria.ru/20211112/artobstrel-1758816632.html
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 12.11.2021
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:20
2021-11-12T18:20
2021-11-12T18:20
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украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Весняное, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о пяти обстрелах территории республики за неделю со стороны ВС Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в пятницу в 16.20 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Весняное, используя арторудия калибром 152 миллиметра. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала", - отметил офицер СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211112/dnr-1758752103.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков села Весняное