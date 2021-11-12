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В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 12.11.2021
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:20
2021-11-12T18:20
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Весняное, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о пяти обстрелах территории республики за неделю со стороны ВС Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в пятницу в 16.20 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Весняное, используя арторудия калибром 152 миллиметра. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала", - отметил офицер СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211112/dnr-1758752103.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:20 12.11.2021
 
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков села Весняное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Весняное, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о пяти обстрелах территории республики за неделю со стороны ВС Украины.
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
14:31
В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики в пятницу в 16.20 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Весняное, используя арторудия калибром 152 миллиметра. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала", - отметил офицер СЦКК.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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