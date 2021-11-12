https://ria.ru/20211112/antitela-1758680524.html

В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу

В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу - РИА Новости, 12.11.2021

В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T06:38

2021-11-12T06:38

2021-11-12T06:38

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.Политик указывает, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID. Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.Ранее в четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии