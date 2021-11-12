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Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом - РИА Новости, 12.11.2021
Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
Чтобы побеждать дельта-штамм COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:23
2021-11-12T07:46
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чтобы побеждать дельта-штамм COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, при распространении предыдущих штаммов, в том числе "уханьского", скорее всего, было достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и в полтора.Ученый добавил, что при проникновении вируса в клетку человек заболевает, этого нельзя допустить.Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов предупредил, что дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител. Александр Гинцбург ранее говорил газете "Известия", что центр имени Гамалеи провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, BAU), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:23 12.11.2021 (обновлено: 07:46 12.11.2021)
 
Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом

Гинцбург заявил о необходимости высокого уровня антител против дельта-штамма коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПробирки с пробами крови в лаборатории
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чтобы побеждать дельта-штамм COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, при распространении предыдущих штаммов, в том числе "уханьского", скорее всего, было достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и в полтора.

"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", - пояснил Гинцбург.

Ученый добавил, что при проникновении вируса в клетку человек заболевает, этого нельзя допустить.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов предупредил, что дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител.
Александр Гинцбург ранее говорил газете "Известия", что центр имени Гамалеи провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, BAU), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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