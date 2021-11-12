https://ria.ru/20211112/antitela-1758676812.html

Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом

Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом - РИА Новости, 12.11.2021

Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом

Чтобы побеждать дельта-штамм COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:23

2021-11-12T03:23

2021-11-12T07:46

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чтобы побеждать дельта-штамм COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, при распространении предыдущих штаммов, в том числе "уханьского", скорее всего, было достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и в полтора.Ученый добавил, что при проникновении вируса в клетку человек заболевает, этого нельзя допустить.Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов предупредил, что дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител. Александр Гинцбург ранее говорил газете "Известия", что центр имени Гамалеи провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, BAU), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

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2021

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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии