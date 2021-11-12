https://ria.ru/20211112/antarktida-1758780723.html

Уральские ученые отправятся в Антарктиду на поиски метеоритов

Уральские ученые отправятся в Антарктиду на поиски метеоритов - РИА Новости, 12.11.2021

Уральские ученые отправятся в Антарктиду на поиски метеоритов

Поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ) в субботу отправится в Антарктиду на поиски метеоритного вещества и... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:17

2021-11-12T16:17

2021-11-12T16:17

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ) в субботу отправится в Антарктиду на поиски метеоритного вещества и космической пыли, сообщает вуз в пятницу."Утром 13 ноября в Антарктиду отправится поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета, который будет работать в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении."Перед вылетом в Антарктиду команда встретилась в Кейптауне, где участники освоили содержательную образовательную программу в онлайн-режиме. Ведущие метеоритчики из России, США и Финляндии прочитали им лекции об образовании твердого вещества в Солнечной системе, разнообразии метеоритов, строении Луны и особенностях лунных метеоритов, о поведении небесных тел в земной атмосфере, образовании ударных кратеров, Тунгусском явлении и так далее", - приводятся в сообщении слова руководителя метеоритной экспедиции УрФУ Виктора Гроховского.Поисковый отряд наполовину состоит из участников предыдущей, первой в современной российской истории, антарктической метеоритной экспедиции, организованной УрФУ. Она состоялась в декабре 2015 - январе 2016 годов.С российской антарктической станции Новолазаревская поисковый отряд отправится на 180 километров южнее, к горному массиву Вольтат - Земля Королевы Мод, это около 2 тысяч метров над уровнем моря, отмечает УрФУ.Для экспедиции в Антарктиду доставлено необходимое оборудование и снаряжение общим весом около тонны. Исследователи увеличили время полевой работы, в сравнении с первой экспедицией 2015 года, используют снегоход для охвата большей зоны поиска. При благоприятной погоде это позволит обнаружить больше образцов для исследований.Работа поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в составе 67-й Российской антарктической экспедиции продлится до 25 ноября, уточняет вуз.

https://ria.ru/20210521/antarktida-1733233669.html

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сша, антарктида, финляндия, уральский федеральный университет, космос - риа наука