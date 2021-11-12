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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211112/amsterdam-1758757912.html
В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом
В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом - РИА Новости, 12.11.2021
В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом
В Амстердаме, несмотря на пандемию, продолжают вводить реформы для сокращения туристических потоков, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:54
2021-11-12T16:54
туризм
амстердам
нидерланды
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
строительство
коммерческая недвижимость
отели
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Амстердаме, несмотря на пандемию, продолжают вводить реформы для сокращения туристических потоков, сообщает АТОР.Согласно решению муниципалитета, с 1 ноября в столице Нидерландов можно строить только отели "с уникальной концепцией" и там, где они не причинят неудобства местным жителям.Остальные проекты, том числе и согласованные, попали под запрет. Таким образом, в городе не построят около 20 тысяч новых номеров — половину от существующего гостиничного фонда.Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема снова предложила ввести запрет на посещение туристами кофешопов (таких заведений 166). Идея уже обсуждалась в 2020 году, однако из-за начала пандемии решение вопроса было отложено.По мнению градоначальника, в городе достаточно "красоты и культурного наследия", ради которых стоит приезжать."Проблема в том, что туристов слишком много", — прокомментировала свою инициативу Фемке Халсема. Она добавила, что если запретить иностранцам посещать заведения с марихуаной в меню, то турпоток сократится минимум на треть.
https://ria.ru/20211112/turizm-1758688033.html
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амстердам, нидерланды, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, строительство, коммерческая недвижимость, отели, туризм, кафе, рестораны, новости - туризм
16:54 12.11.2021
 
В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом

В столице Нидерландов хотят избавиться от лишних отелей и кофешопов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Амстердаме, несмотря на пандемию, продолжают вводить реформы для сокращения туристических потоков, сообщает АТОР.
Согласно решению муниципалитета, с 1 ноября в столице Нидерландов можно строить только отели "с уникальной концепцией" и там, где они не причинят неудобства местным жителям.
Остальные проекты, том числе и согласованные, попали под запрет. Таким образом, в городе не построят около 20 тысяч новых номеров — половину от существующего гостиничного фонда.
Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема снова предложила ввести запрет на посещение туристами кофешопов (таких заведений 166). Идея уже обсуждалась в 2020 году, однако из-за начала пандемии решение вопроса было отложено.
По мнению градоначальника, в городе достаточно "красоты и культурного наследия", ради которых стоит приезжать.
"Проблема в том, что туристов слишком много", — прокомментировала свою инициативу Фемке Халсема. Она добавила, что если запретить иностранцам посещать заведения с марихуаной в меню, то турпоток сократится минимум на треть.
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ТуризмАмстердамНидерландыАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыСтроительствоКоммерческая недвижимостьОтелиТуризмКафеРестораныНовости - Туризм
 
 
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