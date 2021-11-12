https://ria.ru/20211112/amsterdam-1758757912.html

В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом

В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом - РИА Новости, 12.11.2021

В Амстердаме возобновили борьбу с овертуризмом

В Амстердаме, несмотря на пандемию, продолжают вводить реформы для сокращения туристических потоков, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:54

2021-11-12T16:54

2021-11-12T16:54

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амстердам

нидерланды

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туристы

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отели

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Амстердаме, несмотря на пандемию, продолжают вводить реформы для сокращения туристических потоков, сообщает АТОР.Согласно решению муниципалитета, с 1 ноября в столице Нидерландов можно строить только отели "с уникальной концепцией" и там, где они не причинят неудобства местным жителям.Остальные проекты, том числе и согласованные, попали под запрет. Таким образом, в городе не построят около 20 тысяч новых номеров — половину от существующего гостиничного фонда.Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема снова предложила ввести запрет на посещение туристами кофешопов (таких заведений 166). Идея уже обсуждалась в 2020 году, однако из-за начала пандемии решение вопроса было отложено.По мнению градоначальника, в городе достаточно "красоты и культурного наследия", ради которых стоит приезжать."Проблема в том, что туристов слишком много", — прокомментировала свою инициативу Фемке Халсема. Она добавила, что если запретить иностранцам посещать заведения с марихуаной в меню, то турпоток сократится минимум на треть.

https://ria.ru/20211112/turizm-1758688033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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