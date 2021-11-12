https://ria.ru/20211112/alkogol-1758679128.html
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней - РИА Новости, 12.11.2021
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней
Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T05:09
2021-11-12T05:09
2021-11-12T05:09
экономика
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили данные чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.В России в этом году с 30 октября по 7 ноября вводились нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом регионам было дано право вводить нерабочие дни раньше и/или продлевать их после 7 ноября. Например, в Москве нерабочие дни были объявлены уже с 28 октября."Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", - сказано в исследовании.При этом 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано в первую очередь с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). А в парках, например, выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%.
https://ria.ru/20211102/sber-1757387321.html
https://ria.ru/20211026/sochetanie-1756387174.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a8120d65e76f785651c17fdb5277625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, москва, россия
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней
Исследование ОFD.ru: траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти вдвое
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.
В России
в этом году с 30 октября по 7 ноября вводились нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом регионам было дано право вводить нерабочие дни раньше и/или продлевать их после 7 ноября. Например, в Москве
нерабочие дни были объявлены уже с 28 октября.
"Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", - сказано в исследовании.
При этом 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано в первую очередь с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.
Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). А в парках, например, выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%.