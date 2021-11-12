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https://ria.ru/20211112/alkogol-1758679128.html
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней - РИА Новости, 12.11.2021
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней
Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T05:09
2021-11-12T05:09
экономика
общество
москва
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили данные чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.В России в этом году с 30 октября по 7 ноября вводились нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом регионам было дано право вводить нерабочие дни раньше и/или продлевать их после 7 ноября. Например, в Москве нерабочие дни были объявлены уже с 28 октября."Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", - сказано в исследовании.При этом 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано в первую очередь с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). А в парках, например, выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%.
https://ria.ru/20211102/sber-1757387321.html
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экономика, общество, москва, россия
05:09 12.11.2021
 
Исследование показало рост продаж алкоголя в период нерабочих дней

Исследование ОFD.ru: траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти вдвое

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.
В России в этом году с 30 октября по 7 ноября вводились нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом регионам было дано право вводить нерабочие дни раньше и/или продлевать их после 7 ноября. Например, в Москве нерабочие дни были объявлены уже с 28 октября.
"Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", - сказано в исследовании.
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При этом 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано в первую очередь с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.
Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). А в парках, например, выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%.
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