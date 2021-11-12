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ВС поддержал изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России
ВС поддержал изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России - РИА Новости, 12.11.2021
ВС поддержал изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России
Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России истребовали из чужого незаконного... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:55
2021-11-12T09:55
общество
уфа
владимир путин
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
башкирская содовая компания
россия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России истребовали из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК).Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – АО "Башкирская химия" - просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам."Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием … к отмене обжалуемых судебных актов", - говорится в определении.Арбитражный суд Башкирии в декабре 2020 года истребовал более 947 тысяч акций БСК у "Башкирской химии", более 634 тысяч – у АО "Региональный фонд", более 4 тысяч – у ТД "Башкирская химия". Суд обязал реестродержателя АО "Реестр" списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на счет Росимущества.Суд в Уфе согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что приватизация башкирских предприятий "Сода" и "Каустик", на базе которых потом была создана БСК, прошла в начале 1990-х годов с нарушением закона, в частности, без ведома ответственного за приватизацию федерального органа – Госкомимущества России. Как отметил суд, "ни при приватизации СПО "Сода", ни при приватизации СПО "Каустик" Госкомимущество России соответствующих решений не принимало". Решение затем поддержали Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Уральского округа.БСК ранее привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.
https://ria.ru/20211025/sud-1756107062.html
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общество, уфа, владимир путин, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), башкирская содовая компания, россия
09:55 12.11.2021
 
ВС поддержал изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России

Верховный суд поддержал изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России истребовали из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК).
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – АО "Башкирская химия" - просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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"Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием … к отмене обжалуемых судебных актов", - говорится в определении.
Арбитражный суд Башкирии в декабре 2020 года истребовал более 947 тысяч акций БСК у "Башкирской химии", более 634 тысяч – у АО "Региональный фонд", более 4 тысяч – у ТД "Башкирская химия". Суд обязал реестродержателя АО "Реестр" списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на счет Росимущества.
Суд в Уфе согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что приватизация башкирских предприятий "Сода" и "Каустик", на базе которых потом была создана БСК, прошла в начале 1990-х годов с нарушением закона, в частности, без ведома ответственного за приватизацию федерального органа – Госкомимущества России. Как отметил суд, "ни при приватизации СПО "Сода", ни при приватизации СПО "Каустик" Госкомимущество России соответствующих решений не принимало". Решение затем поддержали Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Уральского округа.
БСК ранее привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.
Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.
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ОбществоУфаВладимир ПутинВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Башкирская содовая компанияРоссия
 
 
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