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Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России
Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России
НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2021
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нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, Североатлантический альянс в целом и США в частности продолжают прикладывать усилия для сдерживанию России."Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион", — сказал Лавров журналистам.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки радары засекли шесть самолетов-разведчиков из стран альянса.Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. В ведомстве расценивают агрессивную военную активность США в регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
21:05 12.11.2021 (обновлено: 21:40 12.11.2021)
 
Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России

Лавров заявил, что НАТО ведет агрессивную политику в отношении России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, Североатлантический альянс в целом и США в частности продолжают прикладывать усилия для сдерживанию России.
"Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион", — сказал Лавров журналистам.
США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки радары засекли шесть самолетов-разведчиков из стран альянса.
Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. В ведомстве расценивают агрессивную военную активность США в регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
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НАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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