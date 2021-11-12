https://ria.ru/20211112/agressiya-1758848733.html

Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России

Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России - РИА Новости, 12.11.2021

Лавров отметил агрессивную политику НАТО в отношении России

НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:05

2021-11-12T21:05

2021-11-12T21:40

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, Североатлантический альянс в целом и США в частности продолжают прикладывать усилия для сдерживанию России."Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион", — сказал Лавров журналистам.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки радары засекли шесть самолетов-разведчиков из стран альянса.Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. В ведомстве расценивают агрессивную военную активность США в регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

https://ria.ru/20211112/nato-1758781076.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия