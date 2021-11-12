https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758769314.html

Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию

Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021

Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию

Еврокомиссия не упоминает "Аэрофлот" в числе компаний, с которыми она обсуждает вопрос доставки мигрантов в Белоруссию, сказал представитель пресс-службы... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:37

2021-11-12T15:37

2021-11-12T15:38

белоруссия

еврокомиссия

аэрофлот

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не упоминает "Аэрофлот" в числе компаний, с которыми она обсуждает вопрос доставки мигрантов в Белоруссию, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге."Было несколько контактов с рядом отдельных авиакомпаниями, включая FlyDubai, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Middle East Airlines, Oman Air, IRAQI Airways и EgyptAir. Это те авиакомпании, с которыми мы контактировали", - ответил он на вопрос, общается ли Еврокомиссия с "Аэрофлотом", российскими властями.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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2021

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белоруссия, еврокомиссия, аэрофлот, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии