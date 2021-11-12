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https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758769314.html
Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию
Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021
Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию
Еврокомиссия не упоминает "Аэрофлот" в числе компаний, с которыми она обсуждает вопрос доставки мигрантов в Белоруссию, сказал представитель пресс-службы... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:37
2021-11-12T15:38
белоруссия
еврокомиссия
аэрофлот
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не упоминает "Аэрофлот" в числе компаний, с которыми она обсуждает вопрос доставки мигрантов в Белоруссию, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге."Было несколько контактов с рядом отдельных авиакомпаниями, включая FlyDubai, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Middle East Airlines, Oman Air, IRAQI Airways и EgyptAir. Это те авиакомпании, с которыми мы контактировали", - ответил он на вопрос, общается ли Еврокомиссия с "Аэрофлотом", российскими властями.
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белоруссия, еврокомиссия, аэрофлот, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:37 12.11.2021 (обновлено: 15:38 12.11.2021)
 
Еврокомиссия не обсуждает с "Аэрофлотом" доставку мигрантов в Белоруссию

Еврокомиссия не контактировала с "Аэрофлотом" по поводу доставки мигрантов в Белоруссию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не упоминает "Аэрофлот" в числе компаний, с которыми она обсуждает вопрос доставки мигрантов в Белоруссию, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге.
"Было несколько контактов с рядом отдельных авиакомпаниями, включая FlyDubai, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Middle East Airlines, Oman Air, IRAQI Airways и EgyptAir. Это те авиакомпании, с которыми мы контактировали", - ответил он на вопрос, общается ли Еврокомиссия с "Аэрофлотом", российскими властями.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
08:00
Кризис неизбежен. Европу поставили перед тяжелым выбором
 
БелоруссияЕврокомиссияАэрофлотРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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