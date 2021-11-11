https://ria.ru/20211111/zemletryasenie-1758493395.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2021

На Камчатке произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T06:08

2021-11-11T06:08

2021-11-11T06:08

происшествия

землетрясение

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Очаг залегал на глубине 40 километров в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского.В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.

https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, россия