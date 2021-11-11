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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2021
На Камчатке произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T06:08
2021-11-11T06:08
происшествия
землетрясение
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Очаг залегал на глубине 40 километров в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского.В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.
https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, россия
06:08 11.11.2021
 
На Камчатке произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошел у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Очаг залегал на глубине 40 километров в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.
Охотское море - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 09:21
В Охотском море произошло землетрясение
 
ПроисшествияЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукРоссия
 
 
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