https://ria.ru/20211111/zakonoproekt-1758624202.html

Эксперты: новый законопроект улучшит качество госуправления в России

Эксперты: новый законопроект улучшит качество госуправления в России - РИА Новости, 11.11.2021

Эксперты: новый законопроект улучшит качество госуправления в России

Какие плюсы и минусы несет в себе новый законопроект об организации публичной власти, рассмотренный Государственной Думой 9 ноября, эксперты обсудили в рамках... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:02

2021-11-11T18:02

2021-11-11T18:02

политика

россия

олег матвейчев

анна федорова

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Какие плюсы и минусы несет в себе новый законопроект об организации публичной власти, рассмотренный Государственной Думой 9 ноября, эксперты обсудили в рамках круглого стола "Трансформация публичной власти: на пути к единству системы".На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект о региональной власти в России. В нем снимается запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, закрепляется право заксобраний регионов определять число сроков губернаторов, а также сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ."Этот закон вносит существенные изменения в принципах работы региональной и муниципальной власти, взаимодействия всех институтов власти", – отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, что многие сводят обсуждение нового законопроекта к названию тех или иных должностей, это поверхностное суждение."Этот закон не про обсуждение, как будут называться те или иные должности. Это про создание новых современных условий для функционирования органов государственной власти. Это про то, как улучшить качество государственного управления в Российской Федерации", – заключил он.Новый закон, по словам заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, зафиксирует норму, согласно которой если законопроект будет касаться данного субъекта Федерации, то без отзыва из этого региона он рассмотрен не будет."При этом каждый субъект Федерации сам будет решать, сколько сроков у них глава будет находиться у власти", – добавил он.Одновременно с этим новый законопроект, по мнению политолога Анны Федоровой, заставит некоторых региональных чиновников, которые сейчас в системе власти работают, более серьезно относиться к своим обязанностям.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

https://ria.ru/20211109/gosduma-1758230843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, олег матвейчев, анна федорова