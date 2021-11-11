https://ria.ru/20211111/zakharova-1758641011.html

Захарова заявила о "реинкарнации фашизма" в Латвии

Захарова заявила о "реинкарнации фашизма" в Латвии - РИА Новости, 11.11.2021

Захарова заявила о "реинкарнации фашизма" в Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии, заявила, что в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:23

2021-11-11T19:23

2021-11-11T19:23

в мире

латвия

великая отечественная война (1941-1945)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии, заявила, что в этой стране можно наблюдать последовательную реинкарнацию фашизма.Ранее сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использовать георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях."В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС", - написала Захарова в Telegram.Она напомнила, что "георгиевской" является муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". "Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?" - добавила Захарова.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками. Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.

https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html

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в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, россия