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В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале - РИА Новости, 11.11.2021
В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
Управление на транспорте по ЦФО сообщило, не называя имен, что в Шереметьево за наезд на полицейского задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:56
2021-11-11T16:56
2021-11-11T21:24
происшествия
махачкала
шереметьево (аэропорт)
москва
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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Управление на транспорте по ЦФО сообщило, не называя имен, что в Шереметьево за наезд на полицейского задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы.Год рождения обоих, указанный в пресс-релизе, совпадает с данными из ориентировки — 1998-й."Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС", — сказали в ведомстве.Ранее источник сообщал, что в Москве задержали бойца ММА Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Его подозревали в наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Сам спортсмен выложил в Instagram фото из тренировочного зала с просьбой "успокоиться" и сообщил, что у него все нормально.
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происшествия, махачкала, шереметьево (аэропорт), москва, россия
16:56 11.11.2021 (обновлено: 21:24 11.11.2021)
В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале