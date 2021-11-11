https://ria.ru/20211111/zaderzhanie-1758606963.html

В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале

В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале - РИА Новости, 11.11.2021

В Шереметьево задержали подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале

Управление на транспорте по ЦФО сообщило, не называя имен, что в Шереметьево за наезд на полицейского задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:56

2021-11-11T16:56

2021-11-11T21:24

происшествия

махачкала

шереметьево (аэропорт)

москва

россия

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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Управление на транспорте по ЦФО сообщило, не называя имен, что в Шереметьево за наезд на полицейского задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы.Год рождения обоих, указанный в пресс-релизе, совпадает с данными из ориентировки — 1998-й."Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС", — сказали в ведомстве.Ранее источник сообщал, что в Москве задержали бойца ММА Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Его подозревали в наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Сам спортсмен выложил в Instagram фото из тренировочного зала с просьбой "успокоиться" и сообщил, что у него все нормально.

https://rsport.ria.ru/20211111/rozysk-1758606288.html

махачкала

москва

россия

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происшествия, махачкала, шереметьево (аэропорт), москва, россия