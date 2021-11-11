https://ria.ru/20211111/yaytsa-1758576929.html

Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук

Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук - РИА Новости, 11.11.2021

Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук

За девять месяцев 2021 года производство куриных яиц во всех птицеводческих хозяйствах региона составило почти 614 миллионов штук, что на 5 процентов выше... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:45

2021-11-11T14:45

2021-11-11T14:45

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. За девять месяцев 2021 года производство куриных яиц во всех птицеводческих хозяйствах региона составило почти 614 миллионов штук, что на 5 процентов выше показателей за весь 2020 год, когда было получено почти 586 миллионов штук, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, текущие показатели позволяют рассчитывать на увеличение производства куриных яиц к концу декабря.В этом году липецкие птицеводы рассчитывают получить около 800 миллионов куриных яиц.

https://ria.ru/20211110/khranilische-1758381992.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь артамонов