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Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук
Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук - РИА Новости, 11.11.2021
Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук
За девять месяцев 2021 года производство куриных яиц во всех птицеводческих хозяйствах региона составило почти 614 миллионов штук, что на 5 процентов выше... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:45
2021-11-11T14:45
2021-11-11T14:45
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. За девять месяцев 2021 года производство куриных яиц во всех птицеводческих хозяйствах региона составило почти 614 миллионов штук, что на 5 процентов выше показателей за весь 2020 год, когда было получено почти 586 миллионов штук, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, текущие показатели позволяют рассчитывать на увеличение производства куриных яиц к концу декабря.В этом году липецкие птицеводы рассчитывают получить около 800 миллионов куриных яиц.
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экономика, игорь артамонов