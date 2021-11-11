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ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии
ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии - РИА Новости, 11.11.2021
ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии
Японская разведка в 1930-х годах помогла фашистским структурам стать "ядром" белоэмигрантов в Маньчжурии, вокруг которого готовились шпионы и диверсанты,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:09
2021-11-11T14:09
в мире
токио
япония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
российский футбольный союз (рфс)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Японская разведка в 1930-х годах помогла фашистским структурам стать "ядром" белоэмигрантов в Маньчжурии, вокруг которого готовились шпионы и диверсанты, нацеленные против Советского Союза, свидетельствуют новые архивные материалы, рассекреченные и опубликованные ФСБ России.Публикация этих материалов приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Среди них – фотокопия протокола допроса в феврале 1946 года в Москве экс-начальника руководящего органа японской разведки против СССР, Харбинской Японской военной миссии, генерал-майора Шуна (Сюна) Акикусы.Штабом Квантунской армии в работе против Советского Союза в 1930-х годах широко использовались русские белоэмигранты, осевшие в Маньчжурии, рассказал Акикуса. "Еще в 1933-1936 годах, будучи помощником начальника Харбинской военной миссии, я принимал личное участие в организации враждебной работы белогвардейцев против СССР", - признался он."Подготовляя это объединение, я встречался с генералом Белой армии Бакшеевым - руководителем "Казачьего союза"; генералом белой армии Кислициным - представителем "Легитимистов"; личным представителем атамана Семенова генералом Белой армии Власьевским и руководителем "Фашистской партии" Родзаевским", - показал он.Вскоре после этого Акикуса созвал совещание, на котором достиг с белогвардейцами соглашения создать единую организацию для борьбы против СССР. По его словам, у руководителей японской разведки пользовался поддержкой руководитель "Фашистской партии" Родзаевский, который был им "освобожден из тюрьмы и финансировался в течение ряда лет"."Благодаря нашей поддержке "Фашистская партия" Родзаевского смогла занять руководящую роль среди других белогвардейских организаций", - отметил Акикуса.Вокруг этой партии, как основного ядра, в 1935 году в Маньчжурии было создано так называемое "Бюро по делам российских эмигрантов" (БРЭМ), перед которым была поставлена задача — подготовить белоэмигрантов к активной борьбе против Советского Союза, указывал Акикуса."БРЭМ со времени его организации являлся основным источником, откуда японская военная разведка черпала кадры для подготовки шпионов и их засылки в Советский Союз", - подчеркнул он.Как вспоминал Акикуса, им в 1935-1936 годах в СССР с целью шпионажа было заброшено несколько агентов, завербованных из числа белогвардейцев.Наряду с этим японская разведка оказывала БРЭМ помощь в организации антисоветской печати, радиопередач и "устройства всевозможных манифестаций, направленных на возбуждение у местного населения вражды к СССР", добавил он."Российская фашистская партия" - белоэмигрантская антисоветская организация, созданная в 1926 году в Маньчжурии. За годы своего существования сменила несколько названий: "Российская фашистская организация", "Русская фашистская партия", "Всероссийская фашистская партия", "Российский фашистский cоюз" (РФС). Руководителем организации c начала 1930-х годов по момент ее закрытия японцами в 1943 году был Константин Родзаевский.В 1943 году японская администрация запретила деятельность РФС и символику этой организации. Историки объясняют такой поворот в отношении японской разведки к своему "детищу" тем, что для Токио в то время уже было принципиально важным невмешательство СССР в войну Японии с США и Великобританией. Поэтому было решено свести к минимуму все раздражающие факторы, включая деятельность фашистских эмигрантских структур.Наиболее активные борцы против СССР из числа белоэмигрантов, попавшие в руки советского правосудия, были в разное время осуждены к казни. Так, в конце августа 1946 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни Родзаевского, атамана Семенова, Власьевского, Бакшеева, бывшего министра финансов в правительстве адмирала Колчака Ивана Михайлова и еще одного участника белого движения Бориса Шепунова. Семенова повесили, а остальных расстреляли.
https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758541271.html
https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758514568.html
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в мире, токио, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), российский футбольный союз (рфс), россия
14:09 11.11.2021
 
ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии

ФСБ рассказала, что Япония в 1930-х объединила белоэмигрантов-фашистов, боровшихся с СССР

© РИА Новости / Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкЯпонские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны
Японские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Японская разведка в 1930-х годах помогла фашистским структурам стать "ядром" белоэмигрантов в Маньчжурии, вокруг которого готовились шпионы и диверсанты, нацеленные против Советского Союза, свидетельствуют новые архивные материалы, рассекреченные и опубликованные ФСБ России.
Публикация этих материалов приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Среди них – фотокопия протокола допроса в феврале 1946 года в Москве экс-начальника руководящего органа японской разведки против СССР, Харбинской Японской военной миссии, генерал-майора Шуна (Сюна) Акикусы.
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Штабом Квантунской армии в работе против Советского Союза в 1930-х годах широко использовались русские белоэмигранты, осевшие в Маньчжурии, рассказал Акикуса. "Еще в 1933-1936 годах, будучи помощником начальника Харбинской военной миссии, я принимал личное участие в организации враждебной работы белогвардейцев против СССР", - признался он.
"В тот период среди русской эмиграции существовало большое количество различных антисоветских организаций и политических группировок. Наиболее влиятельными среди них являлись антисоветские организации "Казачий союз", "Легитимисты" и "Фашистская партия", - рассказал Акикуса и добавил, что для наиболее эффективного использования белогвардейцев в антисоветской работе объединил их.
"Подготовляя это объединение, я встречался с генералом Белой армии Бакшеевым - руководителем "Казачьего союза"; генералом белой армии Кислициным - представителем "Легитимистов"; личным представителем атамана Семенова генералом Белой армии Власьевским и руководителем "Фашистской партии" Родзаевским", - показал он.
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Вскоре после этого Акикуса созвал совещание, на котором достиг с белогвардейцами соглашения создать единую организацию для борьбы против СССР. По его словам, у руководителей японской разведки пользовался поддержкой руководитель "Фашистской партии" Родзаевский, который был им "освобожден из тюрьмы и финансировался в течение ряда лет".
"Благодаря нашей поддержке "Фашистская партия" Родзаевского смогла занять руководящую роль среди других белогвардейских организаций", - отметил Акикуса.
Вокруг этой партии, как основного ядра, в 1935 году в Маньчжурии было создано так называемое "Бюро по делам российских эмигрантов" (БРЭМ), перед которым была поставлена задача — подготовить белоэмигрантов к активной борьбе против Советского Союза, указывал Акикуса.
"БРЭМ со времени его организации являлся основным источником, откуда японская военная разведка черпала кадры для подготовки шпионов и их засылки в Советский Союз", - подчеркнул он.
Как вспоминал Акикуса, им в 1935-1936 годах в СССР с целью шпионажа было заброшено несколько агентов, завербованных из числа белогвардейцев.
"Впоследствии, в период 1938-1940 годов, при активной помощи БРЭМ военными миссиями из белогвардейцев на территории Маньчжурии было создано несколько диверсионных отрядов, которые должны были организовать диверсионные акты в тылу советских войск в период войны с Советским Союзом. Такие отряды численностью от 200 до 300 участников в каждом имелись в городах Хайларе, Хандаохедзы и на станции Сунгари", - говорил Акикуса.
Наряду с этим японская разведка оказывала БРЭМ помощь в организации антисоветской печати, радиопередач и "устройства всевозможных манифестаций, направленных на возбуждение у местного населения вражды к СССР", добавил он.
"Российская фашистская партия" - белоэмигрантская антисоветская организация, созданная в 1926 году в Маньчжурии. За годы своего существования сменила несколько названий: "Российская фашистская организация", "Русская фашистская партия", "Всероссийская фашистская партия", "Российский фашистский cоюз" (РФС). Руководителем организации c начала 1930-х годов по момент ее закрытия японцами в 1943 году был Константин Родзаевский.
В 1943 году японская администрация запретила деятельность РФС и символику этой организации. Историки объясняют такой поворот в отношении японской разведки к своему "детищу" тем, что для Токио в то время уже было принципиально важным невмешательство СССР в войну Японии с США и Великобританией. Поэтому было решено свести к минимуму все раздражающие факторы, включая деятельность фашистских эмигрантских структур.
Наиболее активные борцы против СССР из числа белоэмигрантов, попавшие в руки советского правосудия, были в разное время осуждены к казни. Так, в конце августа 1946 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни Родзаевского, атамана Семенова, Власьевского, Бакшеева, бывшего министра финансов в правительстве адмирала Колчака Ивана Михайлова и еще одного участника белого движения Бориса Шепунова. Семенова повесили, а остальных расстреляли.
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Вчера, 11:57В мире
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией нападения на СССР
 
В миреТокиоЯпонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Российский футбольный союз (РФС)Россия
 
 
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