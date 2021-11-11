https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758569666.html

ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии

ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии - РИА Новости, 11.11.2021

ФСБ рассказала, как Япония объединяла белоэмигрантов-фашистов в Маньчжурии

Японская разведка в 1930-х годах помогла фашистским структурам стать "ядром" белоэмигрантов в Маньчжурии, вокруг которого готовились шпионы и диверсанты,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Японская разведка в 1930-х годах помогла фашистским структурам стать "ядром" белоэмигрантов в Маньчжурии, вокруг которого готовились шпионы и диверсанты, нацеленные против Советского Союза, свидетельствуют новые архивные материалы, рассекреченные и опубликованные ФСБ России.Публикация этих материалов приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Среди них – фотокопия протокола допроса в феврале 1946 года в Москве экс-начальника руководящего органа японской разведки против СССР, Харбинской Японской военной миссии, генерал-майора Шуна (Сюна) Акикусы.Штабом Квантунской армии в работе против Советского Союза в 1930-х годах широко использовались русские белоэмигранты, осевшие в Маньчжурии, рассказал Акикуса. "Еще в 1933-1936 годах, будучи помощником начальника Харбинской военной миссии, я принимал личное участие в организации враждебной работы белогвардейцев против СССР", - признался он."Подготовляя это объединение, я встречался с генералом Белой армии Бакшеевым - руководителем "Казачьего союза"; генералом белой армии Кислициным - представителем "Легитимистов"; личным представителем атамана Семенова генералом Белой армии Власьевским и руководителем "Фашистской партии" Родзаевским", - показал он.Вскоре после этого Акикуса созвал совещание, на котором достиг с белогвардейцами соглашения создать единую организацию для борьбы против СССР. По его словам, у руководителей японской разведки пользовался поддержкой руководитель "Фашистской партии" Родзаевский, который был им "освобожден из тюрьмы и финансировался в течение ряда лет"."Благодаря нашей поддержке "Фашистская партия" Родзаевского смогла занять руководящую роль среди других белогвардейских организаций", - отметил Акикуса.Вокруг этой партии, как основного ядра, в 1935 году в Маньчжурии было создано так называемое "Бюро по делам российских эмигрантов" (БРЭМ), перед которым была поставлена задача — подготовить белоэмигрантов к активной борьбе против Советского Союза, указывал Акикуса."БРЭМ со времени его организации являлся основным источником, откуда японская военная разведка черпала кадры для подготовки шпионов и их засылки в Советский Союз", - подчеркнул он.Как вспоминал Акикуса, им в 1935-1936 годах в СССР с целью шпионажа было заброшено несколько агентов, завербованных из числа белогвардейцев.Наряду с этим японская разведка оказывала БРЭМ помощь в организации антисоветской печати, радиопередач и "устройства всевозможных манифестаций, направленных на возбуждение у местного населения вражды к СССР", добавил он."Российская фашистская партия" - белоэмигрантская антисоветская организация, созданная в 1926 году в Маньчжурии. За годы своего существования сменила несколько названий: "Российская фашистская организация", "Русская фашистская партия", "Всероссийская фашистская партия", "Российский фашистский cоюз" (РФС). Руководителем организации c начала 1930-х годов по момент ее закрытия японцами в 1943 году был Константин Родзаевский.В 1943 году японская администрация запретила деятельность РФС и символику этой организации. Историки объясняют такой поворот в отношении японской разведки к своему "детищу" тем, что для Токио в то время уже было принципиально важным невмешательство СССР в войну Японии с США и Великобританией. Поэтому было решено свести к минимуму все раздражающие факторы, включая деятельность фашистских эмигрантских структур.Наиболее активные борцы против СССР из числа белоэмигрантов, попавшие в руки советского правосудия, были в разное время осуждены к казни. Так, в конце августа 1946 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни Родзаевского, атамана Семенова, Власьевского, Бакшеева, бывшего министра финансов в правительстве адмирала Колчака Ивана Михайлова и еще одного участника белого движения Бориса Шепунова. Семенова повесили, а остальных расстреляли.

https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758541271.html

https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758514568.html

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в мире, токио, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), российский футбольный союз (рфс), россия