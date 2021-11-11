https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758504624.html
Власти Японии планируют возобновить программу поддержки внутреннего туризма
Власти Японии планируют возобновить программу поддержки внутреннего туризма - РИА Новости, 11.11.2021
Власти Японии планируют возобновить программу поддержки внутреннего туризма
Власти Японии планируют с февраля 2022 года возобновить программу поддержки внутреннего туризма Go To Travel, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:20
2021-11-11T13:20
2021-11-11T13:20
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ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Власти Японии планируют с февраля 2022 года возобновить программу поддержки внутреннего туризма Go To Travel, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Эта деятельность была приостановлена в декабре 2020 года в связи с ростом числа заражений коронавирусом.Агентство уточняет, что окончательное решение относительно сроков примут с учетом эпидемиологической ситуации. Кроме этого, предполагается, что будет разработана система контроля, однако детали не сообщаются.Программа Go To Travel действовала с июля по декабрь 2020 года и предусматривала скидки до 50 процентов, но не более 20 тысяч иен (около 194 долларов) при путешествиях по стране. За это время ей воспользовались примерно 80 миллионов туристов. Правительство до последнего момента не хотело останавливать программу, ссылаясь на официальную статистику, которая говорит о том, что среди участников процент заражений крайне мал.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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япония, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы
Власти Японии планируют возобновить программу поддержки внутреннего туризма
Власти Японии в 2022 году планирует восстановить систему поддержки внутреннего туризма
ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Власти Японии планируют с февраля 2022 года возобновить программу поддержки внутреннего туризма Go To Travel, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Эта деятельность была приостановлена в декабре 2020 года в связи с ростом числа заражений коронавирусом.
Агентство уточняет, что окончательное решение относительно сроков примут с учетом эпидемиологической ситуации. Кроме этого, предполагается, что будет разработана система контроля, однако детали не сообщаются.
Программа Go To Travel действовала с июля по декабрь 2020 года и предусматривала скидки до 50 процентов, но не более 20 тысяч иен (около 194 долларов) при путешествиях по стране.
За это время ей воспользовались примерно 80 миллионов туристов. Правительство до последнего момента не хотело останавливать программу, ссылаясь на официальную статистику, которая говорит о том, что среди участников процент заражений крайне мал.