https://ria.ru/20211111/vzyatka-1758615161.html

Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа

Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа - РИА Новости, 11.11.2021

Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа

Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БЕЛАЗ, в деле семь фигурантов, изъято около 100 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:24

2021-11-11T17:24

2021-11-11T17:35

белоруссия

мвд белоруссии

в мире

белорусский автомобильный завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_b6d3487326577556d3f0695078c02173.jpg

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БЕЛАЗ, в деле семь фигурантов, изъято около 100 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ… Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, "семеро фигурантов были задержаны с поличным, изъято около 100 тысяч долларов". "Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится там.По информации пресс-службы, взятки много раз передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования и своевременную оплату товара. "Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - уточнили в пресс-службе. Правоохранители работают над установлением иных эпизодов преступной деятельности фигурантов, подчеркнули там.Минский тракторный завод (специализируется на производстве сельхозтехники) и Белорусский автозавод (специализируется на карьерных самосвалах) – флагманы белорусского машиностроения.

https://ria.ru/20211012/belorussiya-1754150922.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, мвд белоруссии, в мире, белорусский автомобильный завод