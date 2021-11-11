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Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа - РИА Новости, 11.11.2021
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БЕЛАЗ, в деле семь фигурантов, изъято около 100 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:24
2021-11-11T17:24
2021-11-11T17:35
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БЕЛАЗ, в деле семь фигурантов, изъято около 100 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ… Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, "семеро фигурантов были задержаны с поличным, изъято около 100 тысяч долларов". "Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится там.По информации пресс-службы, взятки много раз передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования и своевременную оплату товара. "Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - уточнили в пресс-службе. Правоохранители работают над установлением иных эпизодов преступной деятельности фигурантов, подчеркнули там.Минский тракторный завод (специализируется на производстве сельхозтехники) и Белорусский автозавод (специализируется на карьерных самосвалах) – флагманы белорусского машиностроения.
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белоруссия, мвд белоруссии, в мире, белорусский автомобильный завод
17:24 11.11.2021 (обновлено: 17:35 11.11.2021)
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа
Белорусская милиция задержала за взятки семерых должностных лиц с МТЗ и БелАЗа
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости.
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БЕЛАЗ, в деле семь фигурантов, изъято около 100 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба МВД
республики.
"Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ… Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, "семеро фигурантов были задержаны с поличным, изъято около 100 тысяч долларов". "Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится там.
По информации пресс-службы, взятки много раз передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования и своевременную оплату товара. "Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - уточнили в пресс-службе. Правоохранители работают над установлением иных эпизодов преступной деятельности фигурантов, подчеркнули там.
Минский тракторный завод (специализируется на производстве сельхозтехники) и Белорусский автозавод (специализируется на карьерных самосвалах) – флагманы белорусского машиностроения.