https://ria.ru/20211111/vystrel-1758642775.html

В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту

В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту

Водитель машины, выстреливший в ходе конфликта в голову оппоненту на северо-востоке Москвы, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:36

2021-11-11T19:36

2021-11-11T19:41

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Водитель машины, выстреливший в ходе конфликта в голову оппоненту на северо-востоке Москвы, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, днём 9 ноября на проезжей части по улице Олонецкая в Москве между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшему. Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь."Расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Она добавила, что Бутырским районным судом Москвы "удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу".

https://ria.ru/20211110/fsin-1758462387.html

https://rsport.ria.ru/20211107/strelba-1757933266.html

москва

россия

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия