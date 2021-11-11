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В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту
В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту
Водитель машины, выстреливший в ходе конфликта в голову оппоненту на северо-востоке Москвы, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:36
2021-11-11T19:41
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Водитель машины, выстреливший в ходе конфликта в голову оппоненту на северо-востоке Москвы, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, днём 9 ноября на проезжей части по улице Олонецкая в Москве между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшему. Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь."Расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Она добавила, что Бутырским районным судом Москвы "удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу".
https://ria.ru/20211110/fsin-1758462387.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
19:36 11.11.2021 (обновлено: 19:41 11.11.2021)
 
В Москве задержали водителя, выстрелившего в голову оппоненту

СК задержал водителя машины, выстрелившего в голову оппоненту на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Водитель машины, выстреливший в ходе конфликта в голову оппоненту на северо-востоке Москвы, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, днём 9 ноября на проезжей части по улице Олонецкая в Москве между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшему. Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь.
Рука с пистолетом - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 19:22
В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник
"Расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
Она добавила, что Бутырским районным судом Москвы "удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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В Красноярске во время футбольного матча болельщик выстрелил в игрока
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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