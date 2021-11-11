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Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой
Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой - РИА Новости, 11.11.2021
Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой
Человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны и не будет уделять должного внимания преподаванию... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:28
2021-11-11T09:28
в мире
сша
франция
вторая мировая война (1939-1945)
перл-харбор
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны и не будет уделять должного внимания преподаванию истории в школах, заявил РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран с большой человеческой теплотой отзывается о солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом."Большая проблема состоит в том, что история в школах больше не преподается должным образом. Когда прежние ошибки забывают, они повторяются снова", - сказал 96-летний американец в интервью агентству по случаю празднования в США Дня ветеранов.По словам Кона, сегодня молодежь в своем большинстве не знакома с терминами, которые ярко и емко характеризовали реалии Второй мировой войны. Так, уже мало кто помнит, что трагический для США день атаки на военно-морскую базу Перл-Харбор вошел в историю как дата, "которая будет жить в позоре". Забвению предаются и День "Д" (день высадки союзных войск в Нормандии), и столь близкий русскому человеку День победы, сетует ветеран."Это не хорошо", - с сожалением отметил он.Кон рассказал, что, несмотря на свой преклонный возраст, старается никогда не упускать возможности почтить память павших товарищей. Однако этот год стал исключением – здоровье уже не позволяет. Прежде ветеран всегда посещал Арлингтонское кладбище, где ежегодно в этот день проходят массовые поминальные службы, в том числе с участием первых лиц государства.Пожилой ветеран также признался, что не знает, как человечеству избежать войн в будущем."Победить Гитлера можно, уничтожив его в самом зарождении. Однако в условиях демократии такие меры нам не подойдут, а когда он наберет силу, сделать что-то будет уже трудно", - резюмировал Кон.
https://ria.ru/20210622/veteran-1738157488.html
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в мире, сша, франция, вторая мировая война (1939-1945), перл-харбор
09:28 11.11.2021
 
Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой

Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой, чтобы не повторить ошибок прошлого

© Фото : US NavyВысадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : US Navy
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны и не будет уделять должного внимания преподаванию истории в школах, заявил РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.
Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран с большой человеческой теплотой отзывается о солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом.
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"Большая проблема состоит в том, что история в школах больше не преподается должным образом. Когда прежние ошибки забывают, они повторяются снова", - сказал 96-летний американец в интервью агентству по случаю празднования в США Дня ветеранов.
По словам Кона, сегодня молодежь в своем большинстве не знакома с терминами, которые ярко и емко характеризовали реалии Второй мировой войны. Так, уже мало кто помнит, что трагический для США день атаки на военно-морскую базу Перл-Харбор вошел в историю как дата, "которая будет жить в позоре". Забвению предаются и День "Д" (день высадки союзных войск в Нормандии), и столь близкий русскому человеку День победы, сетует ветеран.
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"Это не хорошо", - с сожалением отметил он.
Кон рассказал, что, несмотря на свой преклонный возраст, старается никогда не упускать возможности почтить память павших товарищей. Однако этот год стал исключением – здоровье уже не позволяет. Прежде ветеран всегда посещал Арлингтонское кладбище, где ежегодно в этот день проходят массовые поминальные службы, в том числе с участием первых лиц государства.
"День ветеранов всегда был для меня печальным праздником, пока другие наслаждались отдыхом или ходили по магазинам. Я никогда не мог вписаться в это настроение, но каждому свое", - поделился мужчина.
Пожилой ветеран также признался, что не знает, как человечеству избежать войн в будущем.
"Победить Гитлера можно, уничтожив его в самом зарождении. Однако в условиях демократии такие меры нам не подойдут, а когда он наберет силу, сделать что-то будет уже трудно", - резюмировал Кон.
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В миреСШАФранцияВторая мировая война (1939-1945)Перл-Харбор
 
 
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