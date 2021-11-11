https://ria.ru/20211111/veeteran-1758503178.html

Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой

Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой - РИА Новости, 11.11.2021

Ветеран США призвал не забывать уроки Второй мировой

Человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны и не будет уделять должного внимания преподаванию... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:28

2021-11-11T09:28

2021-11-11T09:28

в мире

сша

франция

вторая мировая война (1939-1945)

перл-харбор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/22/1555282266_0:219:2861:1828_1920x0_80_0_0_81ef1299885460b517840e82e0ec0fd5.jpg

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны и не будет уделять должного внимания преподаванию истории в школах, заявил РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.Кон и его семья бежали от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию. По прошествии многих лет ветеран с большой человеческой теплотой отзывается о солдатах, с которыми он бок о бок добывал победу над фашизмом."Большая проблема состоит в том, что история в школах больше не преподается должным образом. Когда прежние ошибки забывают, они повторяются снова", - сказал 96-летний американец в интервью агентству по случаю празднования в США Дня ветеранов.По словам Кона, сегодня молодежь в своем большинстве не знакома с терминами, которые ярко и емко характеризовали реалии Второй мировой войны. Так, уже мало кто помнит, что трагический для США день атаки на военно-морскую базу Перл-Харбор вошел в историю как дата, "которая будет жить в позоре". Забвению предаются и День "Д" (день высадки союзных войск в Нормандии), и столь близкий русскому человеку День победы, сетует ветеран."Это не хорошо", - с сожалением отметил он.Кон рассказал, что, несмотря на свой преклонный возраст, старается никогда не упускать возможности почтить память павших товарищей. Однако этот год стал исключением – здоровье уже не позволяет. Прежде ветеран всегда посещал Арлингтонское кладбище, где ежегодно в этот день проходят массовые поминальные службы, в том числе с участием первых лиц государства.Пожилой ветеран также признался, что не знает, как человечеству избежать войн в будущем."Победить Гитлера можно, уничтожив его в самом зарождении. Однако в условиях демократии такие меры нам не подойдут, а когда он наберет силу, сделать что-то будет уже трудно", - резюмировал Кон.

https://ria.ru/20210622/veteran-1738157488.html

https://ria.ru/20200512/1571296979.html

https://ria.ru/20181228/1548830164.html

сша

франция

перл-харбор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, франция, вторая мировая война (1939-1945), перл-харбор