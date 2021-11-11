https://ria.ru/20211111/varshava-1758623826.html

В Варшаве началась манифестация ЛГБТ-активистов и антифашистов

В Варшаве началась манифестация ЛГБТ-активистов и антифашистов - РИА Новости, 11.11.2021

В Варшаве началась манифестация ЛГБТ-активистов и антифашистов

Активисты ЛГБТ-движений и антифашисты проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:58

2021-11-11T17:58

2021-11-11T17:58

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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Активисты ЛГБТ-движений и антифашисты проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости.В четверг в Варшаве проходит традиционный многочисленный Марш независимости, организованный организациями националистов.В свою очередь несколько тысяч человек с флагами цвета радуги и антифашистскими лозунгами следуют по улице Маршалковской в сторону центра города.Участники акции кричат "Фашисты, прочь с наших улиц!", "Очистим Варшаву от фашистов!"Их сопровождают многочисленные полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками Марша независимости, организованного националистами.

https://ria.ru/20211111/varshava-1758606144.html

https://ria.ru/20211111/marsh-1758589615.html

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в мире, варшава, польша