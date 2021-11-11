https://ria.ru/20211111/varshava-1758606144.html

Участники Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Германии

Участники Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Германии - РИА Новости, 11.11.2021

Участники Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Германии

Участники Марша независимости, который проходит в Варшаве в День независимости, сожгли флаг Германии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:54

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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Участники Марша независимости, который проходит в Варшаве в День независимости, сожгли флаг Германии, передает корреспондент РИА Новости.Один из участников марша принес национальный флаг ФРГ и поджег его со словам, "за то, что убили нас шесть миллионов (поляков во время Второй мировой войны – ред.), надо сжечь хамский флаг". Данный акт он также сопровождал нецензурной бранью.Чтобы флаг лучше горел, он полил его легковоспламеняющейся жидкостью.Выступая перед началом шествия глава организации "Марш независимости" Роберт Бонкевич позволил себе недружественные высказывания в отношении Германии. "Нападение не идет только с востока, нападение идет также с запада", - сказал он.По словам Бонкевича, "мы также атакованы Германией, которая используют институты Евросоюза для лишения нас суверенности" и "хотят отобрать у нас национальную идентичность, культурную и даже половую".

https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html

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Польские националисты во время марша сожгли немецкий флаг Польские националисты во время марша сожгли немецкий флаг 2021-11-11T16:54 true PT0M38S

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в мире, германия, польша