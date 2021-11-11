https://ria.ru/20211111/ushakov-1758565406.html

Ушаков заявил, что поддержал снятие с себя депутатской неприкосновенности

Ушаков заявил, что поддержал снятие с себя депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 11.11.2021

Ушаков заявил, что поддержал снятие с себя депутатской неприкосновенности

Европарламентарий от Латвии, экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил РИА Новости, что сам голосовал в Европарламенте за снятие с себя депутатской неприкосновенности,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:52

2021-11-11T13:52

2021-11-11T13:52

в мире

нил ушаков

рига

латвия

европарламент

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РИГА, 11 ноя - РИА Новости. Европарламентарий от Латвии, экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил РИА Новости, что сам голосовал в Европарламенте за снятие с себя депутатской неприкосновенности, чтобы доказать комичность и абсурдность обвинений.Ранее большинство депутатов Европарламента проголосовало за лишение Ушакова неприкосновенности."Я сам голосовал "за" и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений", - сказал Ушаков.Ранее в отношении Ушакова было возбуждено уголовное дело об использовании запрещенного оборудования. В его кабинете в Рижской думе было обнаружено устройство для видеонаблюдения, которое используют специальные службы. Ушаков свою вину отрицает.Ушаков возглавлял Рижскую думу почти 10 лет. Он был отправлен в отставку министром регионального развития, который обвинил мэра в коррупции. Рижская дума была распущена, а Ушаков избрался в Европарламент.

https://ria.ru/20211019/latviya-1755175144.html

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в мире, нил ушаков, рига, латвия, европарламент, рижская дума