https://ria.ru/20211111/ushakov-1758560320.html

Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности

Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности - РИА Новости, 11.11.2021

Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности

ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:34

2021-11-11T13:34

2021-11-11T15:14

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РИГА, 11 ноя — РИА Новости. ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации.Ранее Юридический комитет ЕП рекомендовал лишить Ушакова неприкосновенности. Решение поддержало большинство депутатов.Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения экс-мэра Риги неприкосновенности для уголовного преследования. Его подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.Ушаков, в свою очередь, заявлял, что он не видел альбом с камерой, который нашли в его рабочем кабинете, не пользовался им и не понимает, почему его не признали пострадавшей стороной.Евродепутат возглавлял Рижскую думу почти десять лет. Его отправил в отставку министр регионального развития, который обвинил мэра в коррупции. Рижская дума была распущена, а Ушаков избрался в Европарламент.

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нил ушаков, рига, латвия, европарламент, в мире