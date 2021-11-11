13:34 11.11.2021 (обновлено: 15:14 11.11.2021)
Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности
Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности
© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
© Sputnik / Сергей Мелконов
РИГА, 11 ноя — РИА Новости. ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации.
Ранее Юридический комитет ЕП рекомендовал лишить Ушакова неприкосновенности. Решение поддержало большинство депутатов.
"Я сам голосовал за и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений", — сказал Ушаков.
Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения экс-мэра Риги неприкосновенности для уголовного преследования. Его подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.
Ушаков, в свою очередь, заявлял, что он не видел альбом с камерой, который нашли в его рабочем кабинете, не пользовался им и не понимает, почему его не признали пострадавшей стороной.
Евродепутат возглавлял Рижскую думу почти десять лет. Его отправил в отставку министр регионального развития, который обвинил мэра в коррупции. Рижская дума была распущена, а Ушаков избрался в Европарламент.
14 октября, 13:20В Кремле прокомментировали переговоры Ушакова с Нуланд