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Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности
Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности - РИА Новости, 11.11.2021
Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности
ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:34
2021-11-11T15:14
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европарламент
в мире
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РИГА, 11 ноя — РИА Новости. ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации.Ранее Юридический комитет ЕП рекомендовал лишить Ушакова неприкосновенности. Решение поддержало большинство депутатов.Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения экс-мэра Риги неприкосновенности для уголовного преследования. Его подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.Ушаков, в свою очередь, заявлял, что он не видел альбом с камерой, который нашли в его рабочем кабинете, не пользовался им и не понимает, почему его не признали пострадавшей стороной.Евродепутат возглавлял Рижскую думу почти десять лет. Его отправил в отставку министр регионального развития, который обвинил мэра в коррупции. Рижская дума была распущена, а Ушаков избрался в Европарламент.
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нил ушаков, рига, латвия, европарламент, в мире
13:34 11.11.2021 (обновлено: 15:14 11.11.2021)
 
Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности

Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова неприкосновенности

© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 11 ноя — РИА Новости. ЕП утвердил отмену депутатского иммунитета европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, следует из трансляции на сайте организации.
Ранее Юридический комитет ЕП рекомендовал лишить Ушакова неприкосновенности. Решение поддержало большинство депутатов.

"Я сам голосовал за и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений", — сказал Ушаков.

Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения экс-мэра Риги неприкосновенности для уголовного преследования. Его подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.
Ушаков, в свою очередь, заявлял, что он не видел альбом с камерой, который нашли в его рабочем кабинете, не пользовался им и не понимает, почему его не признали пострадавшей стороной.
Евродепутат возглавлял Рижскую думу почти десять лет. Его отправил в отставку министр регионального развития, который обвинил мэра в коррупции. Рижская дума была распущена, а Ушаков избрался в Европарламент.
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Нил УшаковРигаЛатвияЕвропарламентВ мире
 
 
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