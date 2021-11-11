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Уральский мэр раскритиковал обращение своего зама к антипрививочникам
Уральский мэр раскритиковал обращение своего зама к антипрививочникам - РИА Новости, 11.11.2021
Уральский мэр раскритиковал обращение своего зама к антипрививочникам
Глава Каменск-Уральского городского округа Свердловской области Алексей Герасимов назвал неправильным и сделанным на эмоциях высказывание своего заместителя,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:24
2021-11-11T13:24
2021-11-11T13:24
распространение коронавируса
общество
урал
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Глава Каменск-Уральского городского округа Свердловской области Алексей Герасимов назвал неправильным и сделанным на эмоциях высказывание своего заместителя, который предложил противникам вакцинации от COVID-19 уехать из страны.Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию."Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", - сказал Герасимов РИА Новости.Он отметил, что усилия властей направлены на то, чтобы люди получили защиту от болезни, и "от того, насколько ответственно все наши жители будут относиться к мерам противодействия коронавирусу, к прививкам, зависят многие человеческие жизни".
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общество, урал, коронавирус в россии
Уральский мэр раскритиковал обращение своего зама к антипрививочникам
Уральский мэр раскритиковал слова своего зама, предложившего антипрививочникам переехать
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости.
Глава Каменск-Уральского городского округа Свердловской области
Алексей Герасимов назвал неправильным и сделанным на эмоциях высказывание своего заместителя, который предложил противникам вакцинации от COVID-19 уехать из страны.
Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию.
"Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", - сказал Герасимов РИА Новости.
Он отметил, что усилия властей направлены на то, чтобы люди получили защиту от болезни, и "от того, насколько ответственно все наши жители будут относиться к мерам противодействия коронавирусу, к прививкам, зависят многие человеческие жизни".