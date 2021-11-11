Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758668945.html
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации - РИА Новости, 11.11.2021
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации
Оснований для проведения веерных отключений на Украине сегодня нет, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:35
2021-11-11T23:35
в мире
украина
европа
виталий кличко
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Оснований для проведения веерных отключений на Украине сегодня нет, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет."Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755808100.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647141_0:0:1192:894_1920x0_80_0_0_d5abb538da58503646146dfae245d58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, европа, виталий кличко, денис шмыгаль
23:35 11.11.2021
 
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации

Премьер Украины Шмыгаль: оснований для веерных отключений электроэнергии в стране нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Оснований для проведения веерных отключений на Украине сегодня нет, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет.
"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:06
Украинцам предрекли энергетическую катастрофу
 
В миреУкраинаЕвропаВиталий КличкоДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тиграНазван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ