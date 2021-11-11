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Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации - РИА Новости, 11.11.2021
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации
Оснований для проведения веерных отключений на Украине сегодня нет, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:35
2021-11-11T23:35
2021-11-11T23:35
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виталий кличко
денис шмыгаль
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Оснований для проведения веерных отключений на Украине сегодня нет, заявил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет."Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
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в мире, украина, европа, виталий кличко, денис шмыгаль
Украинский премьер обвинил Кличко в дезинформации
Премьер Украины Шмыгаль: оснований для веерных отключений электроэнергии в стране нет