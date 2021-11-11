https://ria.ru/20211111/ugol-1758639232.html

В Еврокомиссии назвали последствие отказа от угля

В Еврокомиссии назвали последствие отказа от угля - РИА Новости, 11.11.2021

В Еврокомиссии назвали последствие отказа от угля

Для ряда стран Евросоюза отказ от использования угля при генерации электроэнергии на пути к формированию более чистой энергосистемы потребует временного... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:10

2021-11-11T19:10

2021-11-11T19:10

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ГЛАЗГО, 11 ноя - РИА Новости. Для ряда стран Евросоюза отказ от использования угля при генерации электроэнергии на пути к формированию более чистой энергосистемы потребует временного перехода на природный газ, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на брифинге в рамках климатической конференции COP26."Уход от использования угля для ряда стран Евросоюза будет происходить через промежуточную фазу использования природного газа", - сказал он.В целом же, у угля нет будущего в энергетической системе Евросоюза, заявил ранее Тиммерманс. Тогда он отметил, что в Европе насчитывается около 30 регионов, где добывают уголь. Чиновник ЕК считает, что в союзе есть прогресс на пути постепенного отказа от применения угля в выработке энергии, однако при уходе от этого ресурса важно давать новые возможности для развития угольным регионам.Власти Евросоюза ранее обязались сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии.При этом в Еврокомиссии считают, что природный газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему "голубого топлива", основным его поставщиком остаётся Россия.

https://ria.ru/20211007/ugol-1753381418.html

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в мире, природный газ, европа, евросоюз, еврокомиссия, франс тиммерманс, россия