В Еврокомиссии назвали последствие отказа от угля
Вице-президент ЕК Тиммерманс: для ЕС отказ от угля потребует временного перехода на газ
ГЛАЗГО, 11 ноя - РИА Новости. Для ряда стран Евросоюза отказ от использования угля при генерации электроэнергии на пути к формированию более чистой энергосистемы потребует временного перехода на природный газ, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на брифинге в рамках климатической конференции COP26.
"Уход от использования угля для ряда стран Евросоюза будет происходить через промежуточную фазу использования природного газа", - сказал он.
В целом же, у угля нет будущего в энергетической системе Евросоюза, заявил ранее Тиммерманс. Тогда он отметил, что в Европе насчитывается около 30 регионов, где добывают уголь. Чиновник ЕК считает, что в союзе есть прогресс на пути постепенного отказа от применения угля в выработке энергии, однако при уходе от этого ресурса важно давать новые возможности для развития угольным регионам.
Власти Евросоюза ранее обязались сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии.
При этом в Еврокомиссии считают, что природный газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему "голубого топлива", основным его поставщиком остаётся Россия.
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