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Британцы обвинили Европу в лицемерии
Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 11.11.2021
Британцы обвинили Европу в лицемерии
Читатели британского издания Express высказались о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:31
2021-11-11T17:00
в мире
литва
латвия
франция
великобритания
польша
евросоюз
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Express высказались о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза."Лукашенко разоблачает лицемерную еврократию", — пишет palatine simmern."Отойдите на десять миль от этого места и начните бомбить границу, когда мигранты начнут ее пересекать", — предложил Ivor Koph."Нужно нанести ядерный удар по Белоруссии, и все проблемы исчезнут", — убежден FoxyStar."Пусть этим занимается ЕС, они ведь считают себя такими умными", — сыронизировал DaemonStorm."Не волнуйтесь! Император Макрон поспешит на помощь с объединенной европейской армией", — пошутил Hampshirehog."Там происходит то же, что делает президент Франции с Великобританией. Только они не ставят под удар жизни людей, в отличие от Макрона", — написал Out-Now.Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собралось около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/migranty-1758593445.html
https://ria.ru/20211030/voyna-1757037367.html
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в мире, литва, латвия, франция, великобритания, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:31 11.11.2021 (обновлено: 17:00 11.11.2021)
 
Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов

Читатели Express предложили ударить по границе Белоруссии из-за миграционного кризиса

© Sputnik / Виктор ТолочкоЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Express высказались о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза.

"Если начнется война, мы не должны больше умирать за Европу", — считает Jacksright.

"Лукашенко разоблачает лицемерную еврократию", — пишет palatine simmern.
"Отойдите на десять миль от этого места и начните бомбить границу, когда мигранты начнут ее пересекать", — предложил Ivor Koph.
"Нужно нанести ядерный удар по Белоруссии, и все проблемы исчезнут", — убежден FoxyStar.
"Пусть этим занимается ЕС, они ведь считают себя такими умными", — сыронизировал DaemonStorm.
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"Не волнуйтесь! Император Макрон поспешит на помощь с объединенной европейской армией", — пошутил Hampshirehog.
"Там происходит то же, что делает президент Франции с Великобританией. Только они не ставят под удар жизни людей, в отличие от Макрона", — написал Out-Now.
Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собралось около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреЛитваЛатвияФранцияВеликобританияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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