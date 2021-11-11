https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

Британцы обвинили Европу в лицемерии

Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 11.11.2021

Британцы обвинили Европу в лицемерии

Читатели британского издания Express высказались о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:31

2021-11-11T16:31

2021-11-11T17:00

в мире

литва

латвия

франция

великобритания

польша

евросоюз

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758398508_0:134:1350:893_1920x0_80_0_0_ae7246c936537440974f65c95824bfa7.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Express высказались о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза."Лукашенко разоблачает лицемерную еврократию", — пишет palatine simmern."Отойдите на десять миль от этого места и начните бомбить границу, когда мигранты начнут ее пересекать", — предложил Ivor Koph."Нужно нанести ядерный удар по Белоруссии, и все проблемы исчезнут", — убежден FoxyStar."Пусть этим занимается ЕС, они ведь считают себя такими умными", — сыронизировал DaemonStorm."Не волнуйтесь! Император Макрон поспешит на помощь с объединенной европейской армией", — пошутил Hampshirehog."Там происходит то же, что делает президент Франции с Великобританией. Только они не ставят под удар жизни людей, в отличие от Макрона", — написал Out-Now.Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собралось около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/migranty-1758593445.html

https://ria.ru/20211030/voyna-1757037367.html

литва

латвия

франция

великобритания

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, латвия, франция, великобритания, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии