https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021

"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

Американцы, похоже, решили надолго обосноваться в Черном море. Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:02

безопасность

грузия

румыния

нато

министерство обороны сша

ка-27

уильям бернс

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/61/1555136159_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_70f71046f03ac3c97fbd795e35f125b0.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы, похоже, решили надолго обосноваться в Черном море. Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Цель маневровВоенно-морские учения возглавляет флагман Шестого флота — корабль управления "Маунт Уитни" типа "Блю Ридж", зашедший в Черное море уже в третий раз с 2014-го. Это, по сути, плавучий штаб, напичканный самым современным радиоэлектронным оборудованием, средствами связи и разведки. С его борта командование оперативно получает тактическую информацию, необходимую для эффективного управления всем соединением. Компанию флагману составили ракетный эсминец "Портер" типа "Арли Берк" и танкер "Джон Лентхолл". Группировку поддерживают корабли региональных союзников, а с воздуха прикрывает американская авиация, развернутая на базах в Европе. В том числе — стратегические бомбардировщики B-1B.В российском Минобороны считают внеплановые маневры США вблизи границ дестабилизирующими. "Одной из целей является военное освоение территории Украины, — уточнили в ведомстве. — С учетом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".Прибытию американских кораблей в Черное море предшествовала серия медийных "залпов". В конце октября влиятельное издание Politico выдало на-гора "сенсацию": Кремль собирает войска на границе с Украиной, явно замышляя полномасштабное вторжение. В подтверждение опубликовали спутниковые снимки военной техники в районе Ельни. Правда, забыли сообщить, что от этого города в Смоленской области до Украины более 250 километров по прямой. Другие западные СМИ немедленно распространили провокационный вброс.В начале ноября на переговоры в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. По утверждению CNN, цель визита — "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск на границе с Украиной". Видимо, у главы разведки так же плохо с географией, как и у журналистов Politico.Этот же недуг, похоже, поразил и Пентагон. "Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины, — высказался пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. — Мы призываем Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают".Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала все это фейк-кампанией. Однако маховик антироссийской риторики на Западе давно запущен, а остановить его некому. На днях американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер заявили о необходимости поставить Украине летальное оружие и отправить в Черное море боевые корабли, чтобы "сдержать и отразить агрессию".Собрать толпуСогласно конвенции Монтре от 1936-го, общий тоннаж военных судов какого-либо нечерноморского государства в Черном море в мирное время не может превышать 30 тысяч тонн. Нынешняя группировка Шестого флота едва-едва вписывается в этот лимит. Именно из-за юридических ограничений американцы до сих пор ни разу не протащили через Босфор главную ударную силу — атомные авианосцы водоизмещением от 80 тысяч тонн.Вашингтон это явно не устраивает. Там прекрасно понимают, что три даже самых современных корабля вряд ли одолеют Черноморский флот России, пользующийся поддержкой развернутой в Крыму мощной межвидовой группировки. Напрямую нарушить конвенцию Монтре американцы вряд ли решатся — по крайней мере, в мирное время. Однако есть другие варианты.Так, влиятельное вашингтонское издание The Hill, которое внимательно читают конгрессмены, опубликовало статью лейтенант-коммандера ВМС Брайана Харрингтона "Америка и НАТО должны противостоять доминированию России на Черном море". Автор признает, что развернутые в Крыму и на кораблях ЧФ ракетные комплексы "Бастион" и "Калибр", а также серьезная авиационная группировка позволяют Москве накрыть обширную территорию колпаком так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Под этим в Пентагоне подразумевают регионы, в которых американские войска понесут неоправданно высокие потери в случае прямого вооруженного конфликта.Пробить A2AD можно только благодаря значительному численному и технологическому превосходству в огневых средствах. Харрингтон предложил обойти ограничения конвенции Монтре. Пусть каждая страна — член Североатлантического альянса, обладающая сильным военным флотом, отправит в Черное море по два-три вымпела. Такое соединение, считает он, станет практически непобедимым.Есть чем ответитьНо столь наглое пренебрежение международными договорами не останется незамеченным. Россия расценит это как прямую подготовку к региональной войне.А та очень быстро может перерасти в мировую с последующим ракетно-ядерным эндшпилем. В Вашингтоне и Брюсселе все-таки вряд ли решатся на эскалацию. Однако попытки прощупать российские рубежи в Черном море участятся."Они в этом не одиноки — в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения с нашими соседями: с грузинским флотом и с украинским флотом. Ну мы тоже проводим учения — и будем проводить", — прокомментировал визит кораблей Шестого флота министр обороны Сергей Шойгу.Действительно, в ответ на военно-морские маневры стран Запада Россия каждый раз организует собственные. Так, на днях фрегат "Адмирал Эссен" провел учения по прикрытию пункта базирования кораблей ЧФ от авиационного и ракетного удара. Вымпел взял на сопровождение и успешно уничтожил зенитными средствами все учебные цели.Кроме того, в Черное море вышли противолодочные силы — корабли "Ейск" и "Касимов". Боевая работа черноморцев-подводников держится в секрете. Но можно не сомневаться в том, что экипажи шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", приписанных к Южному военному округу, круглосуточно следят за всеми, кто пытается бряцать оружием.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/ucheniya-1758351199.html

https://ria.ru/20211109/kiev-1758310211.html

https://ria.ru/20211110/nato-1758377959.html

грузия

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, грузия, румыния, нато, министерство обороны сша, ка-27, уильям бернс, мария захарова, джон кирби, россия