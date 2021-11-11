https://ria.ru/20211111/tu-160-1758603833.html
Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021
Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два Ту-160 ВКС РФ в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие самолетами Су-30СМ белорусских ВВС, сообщили в РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:41
2021-11-11T16:41
2021-11-11T16:49
безопасность
белоруссия
ту-160
воздушно-космические силы россии
су-30см
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два Ту-160 ВКС РФ в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие самолетами Су-30СМ белорусских ВВС, сообщили в Минобороны России."Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство."При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше 3000 километров", - добавили в МО РФ.В ведомстве подчеркнули, что два российских Ту-160 в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС."Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211110/samolety-1758398748.html
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безопасность, белоруссия, ту-160, воздушно-космические силы россии, су-30см, россия
16:41 11.11.2021 (обновлено: 16:49 11.11.2021)
Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Два Ту-160 ВКС
РФ в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
, отработано их прикрытие самолетами Су-30СМ
белорусских ВВС, сообщили в Минобороны России
.
"Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство.
"При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше 3000 километров", - добавили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что два российских Ту-160 в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС.
"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.