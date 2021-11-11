https://ria.ru/20211111/tu-160-1758603833.html

Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 11.11.2021

Два российских Ту-160 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Два Ту-160 ВКС РФ в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие самолетами Су-30СМ белорусских ВВС, сообщили в РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:41

2021-11-11T16:41

2021-11-11T16:49

безопасность

белоруссия

ту-160

воздушно-космические силы россии

су-30см

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два Ту-160 ВКС РФ в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие самолетами Су-30СМ белорусских ВВС, сообщили в Минобороны России."Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство."При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше 3000 километров", - добавили в МО РФ.В ведомстве подчеркнули, что два российских Ту-160 в четверг выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС."Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211110/samolety-1758398748.html

https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, ту-160, воздушно-космические силы россии, су-30см, россия