https://ria.ru/20211111/tseny-1758412647.html

"Изменения колоссальные": что происходит с ценами на важнейшие лекарства

"Изменения колоссальные": что происходит с ценами на важнейшие лекарства - РИА Новости, 11.11.2021

"Изменения колоссальные": что происходит с ценами на важнейшие лекарства

Не только противовирусные, но и жизненно необходимые лекарства дорожают с начала пандемии. Особенно — препараты для профилактики ОРВИ. И это лишь отчасти можно... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:02

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Не только противовирусные, но и жизненно необходимые лекарства дорожают с начала пандемии. Особенно — препараты для профилактики ОРВИ. И это лишь отчасти можно объяснить всплеском сезонных заболеваний. Есть и другие, не столь очевидные причины.Рост круглый годХлоргексидин, аспирин и "Линекс" обогнали потребительскую инфляцию в четыре-пять раз. В январе — марте цены на медикаменты увеличились в среднем почти на девять с половиной процентов. Такого не бывало шесть лет, отмечает международная аудиторская сеть FinExpertiza.В июне лекарства немного подешевели. По сравнению с маем — на 3,4 процента. Сказался сезонный фактор, но вскоре цены снова пошли вверх.В первом полугодии 25 наиболее востребованных препаратов подорожали сразу на четверть. Общий объем продаж — около семи с половиной миллиардов рублей.Осенью, в сезон простуд, спрос повысился. По данным DSM Group, в сентябре противовирусные средства и спреи от насморка покупали в полтора раза чаще, от кашля — почти в два.Средний чек за месяц увеличился на восемь с половиной процентов. Оборот аптечного рынка превысил сто миллиардов.Противовирусные лекарства дорожают каждую осень, но сейчас накладывается ажиотажный спрос — прежде всего на профилактические препараты для иммунитета и реабилитации после ковида. Популярны дорогостоящие антикоагулянты, средства восстановления желудочно-кишечного тракта и витамины."Как и в случае с другими товарами (продуктами, одеждой, бытовой техникой), цены на медикаменты растут из-за увеличившихся затрат производителей — на энергию, рабочую силу, упаковку, перевозку", — поясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Сказываются и проблемы с логистикой. Цепочки поставок до сих пор полностью не восстановились. На рынке дефицит.А люди, опасаясь повторения локдаунов, закупают впрок. Больным порой назначают по несколько антибиотиков одновременно. Это также подстегивает ажиотаж.Дорожают фармацевтические вещества, на которых основаны лекарства. Одновременно девальвируется рубль, а большинство контрактов на сырье — в валюте. "Инфляция приобретает глобальный характер. Российские производители закупают львиную долю материалов за рубежом, и это не может не повлиять на стоимость конечного продукта", — добавляет Артем Деев.Как отмечают аналитики, 70-80 процентов на отечественном фармацевтическом рынке — это импорт. В 2021-м цены на товары из Китая и Индии выросли в среднем почти вдвое.Эти две страны — лидеры по поставкам сырья и компонентов для фармпроизводства по всему миру. В Индии, например, парацетамол подорожал в 2,3 раза.Свою лепту вносят продавцы и дистрибьюторы. Стоимость одного и того же препарата в аптеках существенно отличается.ОРВИ, ковид и ценыГосударство контролирует фармацевтический рынок, следит за жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП). Однако возможности госрегулирования ограничены.С ноября прошлого года Минздрав вправе поднимать цены — по заявкам производителей и по согласованию с антимонопольной службой. С января подорожали 32 препарата из списка ЖНВЛП, в том числе противоопухолевые, офтальмологические, противоэпилептические.И если в одних случаях прибавка символическая, то в других — зашкаливает. Например, иммуноглобулин антитимоцитарный (применяется в трансплантологии) подорожал в три раза, до 150 тысяч рублей.Как уточняют аналитики, на это пришлось пойти из-за нерентабельности. Немало медикаментов из списка закупают за границей. Импортерам маломаржинальные препараты поставлять на российский рынок невыгодно. Вот ценники и переписали.Драйверы роста сохранятся, полагают аналитики. Ранее специалисты Промсвязьбанка прогнозировали общее подорожание по итогам года на восемь процентов. Сейчас это выглядит чересчур оптимистично.Скорее всего, тренд не изменится и в 2022-м. Никто уже не ждет замедления инфляции — ни финансовые власти в Европе, США и Азии, ни Всемирная торговая организация, ни Международный валютный фонд. Не стоит забывать и про цены на топливо, тарифы ЖКХ, дорожающую упаковку, перевозки. Все это отражается на себестоимости препаратов, а значит — и на расходах конечного потребителя."Будущее фармацевтического рынка зависит от восстановления мировой логистики и того, когда подешевеют энергоресурсы. Трудности с перевозками продолжаются уже больше года. Сотни и тысячи контейнеров ждут разгрузок в портах по всему миру", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.В ближайшие холодные месяцы наверняка разгонятся цены на анальгетики и противовирусные препараты, отпускаемые без рецептов.Впрочем, некоторые эксперты надеются, что сдержать рост удастся самому рынку. Точнее, онлайн-площадкам, которым разрешили продавать медикаменты. Маркетплейсы и онлайн-аптеки, не обремененные затратами на торговые точки и работающие на доставку, выступят естественным рыночным регулятором.Однако, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, одни онлайн-продажи погоды не сделают. Ажиотажный спрос продолжит толкать цены вверх.

https://ria.ru/20211110/immunitet-1758409853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, цены, коронавирус covid-19, cms institute