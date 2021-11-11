https://ria.ru/20211111/srok-1758493675.html

Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта

Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта - РИА Новости, 11.11.2021

Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта

Рецидивист из Коми, в прошлом году неоднократно сообщавший о минировании аэропорта в Хабаровске, получил почти 5 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T06:21

2021-11-11T06:21

2021-11-11T06:53

происшествия

хабаровск

республика коми

россия

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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Рецидивист из Коми, в прошлом году неоднократно сообщавший о минировании аэропорта в Хабаровске, получил почти 5 лет колонии строгого режима, сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.По данным полиции, с июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского в Хабаровске регулярно поступали заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва. По каждому факту эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта, что повлекло многочисленные задержки авиарейсов."Был установлен, задержан и доставлен в Хабаровск ранее неоднократно судимый 38-летний житель Республики Коми. Обвиняемый со своего мобильного телефона, при помощи одного из приложений, позволяющего скрывать реальный IP-адрес, направлял заведомо ложные сообщения о минировании. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал его виновным (часть 2 ст. 207 УК РФ) и приговорил к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211109/murmansk-1758198558.html

хабаровск

республика коми

россия

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происшествия, хабаровск, республика коми, россия