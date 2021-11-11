Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/srok-1758493675.html
Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта
Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта - РИА Новости, 11.11.2021
Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта
Рецидивист из Коми, в прошлом году неоднократно сообщавший о минировании аэропорта в Хабаровске, получил почти 5 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T06:21
2021-11-11T06:53
происшествия
хабаровск
республика коми
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Рецидивист из Коми, в прошлом году неоднократно сообщавший о минировании аэропорта в Хабаровске, получил почти 5 лет колонии строгого режима, сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.По данным полиции, с июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского в Хабаровске регулярно поступали заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва. По каждому факту эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта, что повлекло многочисленные задержки авиарейсов."Был установлен, задержан и доставлен в Хабаровск ранее неоднократно судимый 38-летний житель Республики Коми. Обвиняемый со своего мобильного телефона, при помощи одного из приложений, позволяющего скрывать реальный IP-адрес, направлял заведомо ложные сообщения о минировании. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал его виновным (часть 2 ст. 207 УК РФ) и приговорил к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211109/murmansk-1758198558.html
хабаровск
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровск, республика коми, россия
06:21 11.11.2021 (обновлено: 06:53 11.11.2021)
 
Житель Коми получил почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта

Жителю Коми дали почти пять лет за сообщения о "минировании" аэропорта в Хабаровске

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Рецидивист из Коми, в прошлом году неоднократно сообщавший о минировании аэропорта в Хабаровске, получил почти 5 лет колонии строгого режима, сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По данным полиции, с июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского в Хабаровске регулярно поступали заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва. По каждому факту эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта, что повлекло многочисленные задержки авиарейсов.
"Был установлен, задержан и доставлен в Хабаровск ранее неоднократно судимый 38-летний житель Республики Коми. Обвиняемый со своего мобильного телефона, при помощи одного из приложений, позволяющего скрывать реальный IP-адрес, направлял заведомо ложные сообщения о минировании. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал его виновным (часть 2 ст. 207 УК РФ) и приговорил к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Вход в здание международного аэропорта Мурманск - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 12:10
Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска
 
ПроисшествияХабаровскРеспублика КомиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
Лента новостейМолния
Назван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь