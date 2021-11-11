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В Сочи ищут пропавшего пожилого туриста с болезнью Альцгеймера
В Сочи ищут пропавшего пожилого туриста с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 11.11.2021
В Сочи ищут пропавшего пожилого туриста с болезнью Альцгеймера
Шесть групп занимаются поиском пожилого туриста с болезнью Альцгеймера, который вышел с территории отеля в районе Курортного проспекта Сочи и пропал, сообщил... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:57
2021-11-11T18:57
2021-11-11T18:57
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Шесть групп занимаются поиском пожилого туриста с болезнью Альцгеймера, который вышел с территории отеля в районе Курортного проспекта Сочи и пропал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.Он уточнил, что турист исчез не на территории гостиницы.Ранее в соцсетях появилась информация, что из дорогого отеля пропал доктор экономических наук, прилетевшей с супругой в Сочи на отдых из Москвы. По словам очевидцев, Валерию Панагушину 79 лет, у него болезнь Альцгеймера, поэтому, как предполагают пользователи соцсетей, мужчина мог забыть, в какой гостинице проживает.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туризм, курорт, россия
В Сочи ищут пропавшего пожилого туриста с болезнью Альцгеймера
УВД: шесть поисковых групп ищут в Сочи пожилого туриста с болезнью Альцгеймера
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Шесть групп занимаются поиском пожилого туриста с болезнью Альцгеймера, который вышел с территории отеля в районе Курортного проспекта Сочи и пропал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев.
Он уточнил, что турист исчез не на территории гостиницы.
Ранее в соцсетях появилась информация, что из дорогого отеля пропал доктор экономических наук, прилетевшей с супругой в Сочи на отдых из Москвы.
По словам очевидцев, Валерию Панагушину 79 лет, у него болезнь Альцгеймера, поэтому, как предполагают пользователи соцсетей, мужчина мог забыть, в какой гостинице проживает.