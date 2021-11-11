https://ria.ru/20211111/sochi-1758526486.html
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов
Сочинские рестораны потеряли более половины прибыли за выходные дни ноября из-за введения QR-кодов, связанных с COVID-19, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:36
2021-11-11T12:36
2021-11-11T12:36
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
прибыль
туризм
курорт
кафе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16965/66/169656654_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_f5794c9419c1603e901f4fd91a81eec7.jpg
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Сочинские рестораны потеряли более половины прибыли за выходные дни ноября из-за введения QR-кодов, связанных с COVID-19, рассказала РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина."Отработали с потерей в 50 и более процентов", — сообщила Калинина.При этом она отметила, что сектор отельного бизнеса остается неизменным, так как система QR-кодов действует в сочинских гостиницах с 1 августа 2021 года. Напомним, с 30 октября на территории Сочи введены QR-коды, без которых не пускают в рестораны курорта. Позже эту меру распространили и на развлекательные заведения города.
https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758498568.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16965/66/169656654_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_0ae5156dfee50c29105872cf35c098c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туристы, прибыль, туризм, курорт, кафе, рестораны, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов
Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли во время ноябрьских выходных из-за QR-кодов