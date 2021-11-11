https://ria.ru/20211111/sochi-1758526486.html

Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов

Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021

Рестораны Сочи потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов

Сочинские рестораны потеряли более половины прибыли за выходные дни ноября из-за введения QR-кодов, связанных с COVID-19, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:36

2021-11-11T12:36

2021-11-11T12:36

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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Сочинские рестораны потеряли более половины прибыли за выходные дни ноября из-за введения QR-кодов, связанных с COVID-19, рассказала РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина."Отработали с потерей в 50 и более процентов", — сообщила Калинина.При этом она отметила, что сектор отельного бизнеса остается неизменным, так как система QR-кодов действует в сочинских гостиницах с 1 августа 2021 года. Напомним, с 30 октября на территории Сочи введены QR-коды, без которых не пускают в рестораны курорта. Позже эту меру распространили и на развлекательные заведения города.

https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758498568.html

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