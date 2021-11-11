https://ria.ru/20211111/snegopad-1758668146.html

В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам

В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам

Дорожные службы в Москве готовы к обильным снегопадам, сообщил в эфире "Дорожного радио" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:26

2021-11-11T23:26

2021-11-11T23:26

общество

москва

автомобильные дороги

александр орешкин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дорожные службы в Москве готовы к обильным снегопадам, сообщил в эфире "Дорожного радио" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин."Москва как всегда стабильно готова и к снегопадам, и к плохим условиям", - подчеркнул Орешкин.По его словам, большая часть техники, используемой в организации – всесезонная, меняется только навесное оборудование, на переоборудование одной машины на зимний вариант уходит не более 20 минут.Сотрудники ГБУ, летом задействованные в асфальтных работах, зимой переходят на уборку снега, добавил Орешкин.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, автомобильные дороги, александр орешкин