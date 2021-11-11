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В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам
В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам
Дорожные службы в Москве готовы к обильным снегопадам, сообщил в эфире "Дорожного радио" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:26
2021-11-11T23:26
2021-11-11T23:26
общество
москва
автомобильные дороги
александр орешкин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дорожные службы в Москве готовы к обильным снегопадам, сообщил в эфире "Дорожного радио" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин."Москва как всегда стабильно готова и к снегопадам, и к плохим условиям", - подчеркнул Орешкин.По его словам, большая часть техники, используемой в организации – всесезонная, меняется только навесное оборудование, на переоборудование одной машины на зимний вариант уходит не более 20 минут.Сотрудники ГБУ, летом задействованные в асфальтных работах, зимой переходят на уборку снега, добавил Орешкин.
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общество, москва, автомобильные дороги, александр орешкин
В Москве дорожные службы заявили, что готовы к обильным снегопадам
Глава "Автомобильные дороги" Орешкин: дорожные службы Москвы готовы к обильным снегопадам