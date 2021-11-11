https://ria.ru/20211111/sneg-1758525170.html

Москвичей предупредили о снежном заряде

Москвичей предупредили о снежном заряде - РИА Новости, 11.11.2021

Москвичей предупредили о снежном заряде

Жителей Москвы ожидает сильный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.11.2021

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общество

москва

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает сильный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Весь четверг будет идти снег с дождем. Осадки прекратятся вечером, после 18:00, а в пятницу с утра возобновятся."Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров. Сегодня снег, дождь, потом опять снежный покров и опять тепло", — рассказал синоптик.Ранее Тишковец прогнозировал в столице в четверг пасмурную погоду с кратковременными осадками, температура не превысит плюс три градуса.После ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров, он достигал трех сантиметров.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

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2021

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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия