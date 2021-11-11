https://ria.ru/20211111/sneg-1758525170.html
Москвичей предупредили о снежном заряде
Москвичей предупредили о снежном заряде - РИА Новости, 11.11.2021
Москвичей предупредили о снежном заряде
Жителей Москвы ожидает сильный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:24
2021-11-11T11:24
2021-11-11T12:09
общество
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евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает сильный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Весь четверг будет идти снег с дождем. Осадки прекратятся вечером, после 18:00, а в пятницу с утра возобновятся."Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров. Сегодня снег, дождь, потом опять снежный покров и опять тепло", — рассказал синоптик.Ранее Тишковец прогнозировал в столице в четверг пасмурную погоду с кратковременными осадками, температура не превысит плюс три градуса.После ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров, он достигал трех сантиметров.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
11:24 11.11.2021 (обновлено: 12:09 11.11.2021)
Москвичей предупредили о снежном заряде
Синоптик "Фобоса" Тишковец: внезапный сильный снегопад ожидается в Москве в пятницу утром
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Жителей Москвы ожидает сильный снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
Весь четверг будет идти снег с дождем. Осадки прекратятся вечером, после 18:00, а в пятницу с утра возобновятся.
"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров. Сегодня снег, дождь, потом опять снежный покров и опять тепло", — рассказал синоптик.
Ранее Тишковец прогнозировал в столице в четверг пасмурную погоду с кратковременными осадками, температура не превысит плюс три градуса.
После ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров, он достигал трех сантиметров.