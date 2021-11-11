https://ria.ru/20211111/sneg-1758512729.html

В Москве образовался первый снежный покров

В Москве образовался первый снежный покров - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве образовался первый снежный покров

В Москве из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров, в Москве он фиксируется от 1 до 3 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:29

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Москве из-за ночного снегопада сформировался первый снежный покров, в Москве он фиксируется от 1 до 3 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Зима заглянула в столичный регион. Снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до 03.00, припорошил землю первым белым покрывалом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова впервые в сезоне составили 1 см, на другой столичной метеостанции, Балчуге – 3 см, в Тушино – 1 см. В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске – 2 см", - рассказал Тишковец.По его словам, обычно по климату первый устойчивый снежный покров толщиной 1 см формируется в Москве на ВДНХ не ранее 28 ноября, на метеостанции МГУ – 25 ноября, Балчуга – 2 декабря, в обсерватории Михельсона – 27 ноября."Снежный покров, по всей видимости, из-за оттепели и осадков в смешанной фазе, до конца недели может растаять", - добавил синоптик.

https://realty.ria.ru/20211022/spetstekhnika-1754727347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода