https://ria.ru/20211111/sneg-1758498292.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 11.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:32

2021-11-11T08:32

2021-11-11T08:32

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, поэтому сохранится пасмурное небо, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 1-3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода