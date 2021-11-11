Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/sneg-1758498292.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 11.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:32
2021-11-11T08:32
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100682/67/1006826721_0:231:2822:1818_1920x0_80_0_0_54693dd3779a5e39848ab7ef13c93a9d.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, поэтому сохранится пасмурное небо, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 1-3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100682/67/1006826721_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_6ef0a6f52b7ba7bbae0638988cceb727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
08:32 11.11.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается мокрый снег

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, поэтому сохранится пасмурное небо, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 1-3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Синица у кормушки в Гагаринском парке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 21:03
Синоптики рассказали, какой будет наступающая зима в России
 
Московская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
Лента новостейМолния
Назван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь