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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 11.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:32
2021-11-11T08:32
2021-11-11T08:32
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пасмурное небо, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, поэтому сохранится пасмурное небо, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 1-3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается мокрый снег