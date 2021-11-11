https://ria.ru/20211111/smertnost-1758644741.html

В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть

В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть - РИА Новости, 11.11.2021

В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть

Материнская смертность в 2021 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:52

2021-11-11T19:52

2021-11-11T19:52

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

роман шмаков

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Материнская смертность в 2021 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.По данным на октябрь нынешнего года, в России под наблюдением находились 760 тысяч беременных, но из них сделали прививку от COVID-19 только 1,3%, отметил специалист. Переболели инфекцией 6% из этого же количества наблюдаемых."При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни", - подчеркнул Шмаков.

https://ria.ru/20211111/covid-19-1758637152.html

россия

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2021

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