https://ria.ru/20211111/smertnost-1758644741.html
В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть
В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть - РИА Новости, 11.11.2021
В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть
Материнская смертность в 2021 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:52
2021-11-11T19:52
2021-11-11T19:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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роман шмаков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Материнская смертность в 2021 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.По данным на октябрь нынешнего года, в России под наблюдением находились 760 тысяч беременных, но из них сделали прививку от COVID-19 только 1,3%, отметил специалист. Переболели инфекцией 6% из этого же количества наблюдаемых."При этом мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни", - подчеркнул Шмаков.
https://ria.ru/20211111/covid-19-1758637152.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, роман шмаков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России материнская смертность из-за коронавируса выросла на треть
В России из-за коронавируса материнская смертность в этом году выросла на треть