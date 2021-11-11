https://ria.ru/20211111/sluzhba-1758651521.html

Украинская армия стремительно теряет своих солдат

В ВСУ заявили о массовом уходе военных - РИА Новости, 11.11.2021

Украинская армия стремительно теряет своих солдат

В Вооруженных силах Украины растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:41

2021-11-11T20:41

2021-11-11T20:56

в мире

украина

вооруженные силы украины

сергей кривонос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на опрошенных бойцов.Самая популярная в ВСУ работа на данный момент — покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует лишь на бумаге, заявил сержант С.Все опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании воевать не идет и речи. По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на самых черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто на самом деле не занимается, предпочитая отсылать красивые отчеты о работе с ними в Минобороны.Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении национальной армии и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Как считает военачальник, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими", рассказал генерал.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/otstavka-1757677356.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей кривонос