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Украинская армия стремительно теряет своих солдат
В ВСУ заявили о массовом уходе военных - РИА Новости, 11.11.2021
Украинская армия стремительно теряет своих солдат
В Вооруженных силах Украины растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:41
2021-11-11T20:41
2021-11-11T20:56
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей кривонос
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на опрошенных бойцов.Самая популярная в ВСУ работа на данный момент — покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует лишь на бумаге, заявил сержант С.Все опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании воевать не идет и речи. По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на самых черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто на самом деле не занимается, предпочитая отсылать красивые отчеты о работе с ними в Минобороны.Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении национальной армии и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Как считает военачальник, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими", рассказал генерал.
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей кривонос
20:41 11.11.2021 (обновлено: 20:56 11.11.2021)
В ВСУ заявили о массовом уходе военных
"Страна": военные массово отказываются служить в ВСУ