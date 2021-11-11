https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758590711.html

В Госдуме оценили идею введения новых штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею введения новых штрафов для водителей - РИА Новости, 11.11.2021

В Госдуме оценили идею введения новых штрафов для водителей

Проект нового кодекса РФ об административных нарушениях (КоАП) обладает спорными моментами относительно штрафов для автолюбителей за ряд нарушений, существующих РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:40

2021-11-11T15:40

2021-11-11T15:40

общество

госдума рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

авто

ярослав нилов

россия

штрафы

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проект нового кодекса РФ об административных нарушениях (КоАП) обладает спорными моментами относительно штрафов для автолюбителей за ряд нарушений, существующих инструментов регулирования по некоторым пунктам достаточно, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей, написал ранее "Коммерсант". Так, ряд составов, включая отказ остановиться по требованию полицейского, впервые дополнены усиленными санкциями за повторные нарушения - штраф в 40 тысяч рублей, а штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" увеличится с 1 до 3 тысяч рублей."За систематические нарушения предлагается также лишение прав... мы считаем, что это очень спорный момент, достаточно сегодня инструментов, достаточно дифференцированно подходить к вопросу привлечения к административной ответственности и жестче штрафовать, но не лишать прав по таким надуманным причинам", - сказал Нилов РИА Новости.Другой спорный вопрос, отметил депутат, касается тонировки. Сегодня штраф за нарушение требований техрегламента составляет 500 рублей, "при этом водителей все чаще принуждают снимать тонировку на месте", в то время как новый КоАП допускает повышенный штраф за повторное нарушение."Если новая редакция КоАП предполагает за повторное управление транспортным средством с тонированными стеклами повышенный штраф, то сегодняшнее требование "сдирать" тонировку на месте незаконно - власти сами себе противоречат", - добавил политик.Из плюсов нового КоАП парламентарий отметил предложение "обуздать" работу дорожных камер фиксации. Вместе с тем, политик считает, что мера не будет действенной - "это для отвлечения внимания".Нилов добавил, что фракция продолжит внимательно следить за дальнейшей работой над текстом новой редакции документа и будет скрупулезно анализировать все формулировки.

https://ria.ru/20211111/avtomobili-1758573091.html

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общество, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), авто, ярослав нилов, россия, штрафы