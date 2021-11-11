https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html

Российским автомобилистам грозят новые суровые штрафы

Российским автомобилистам подготовили новые штрафы - РИА Новости, 11.11.2021

Российским автомобилистам грозят новые суровые штрафы

Российским автомобилистам грозит ужесточение наказания за несоблюдение правил дорожного движения. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект нового Кодекса РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:24

2021-11-11T09:24

2021-11-11T17:29

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

авто

кодекс об административных правонарушениях (коап)

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российским автомобилистам грозит ужесточение наказания за несоблюдение правил дорожного движения. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции."Первую редакцию проекта нового КоАП, напомним, Минюст представил еще в начале 2020 года, затем документ дорабатывался, в мае 2020 года он снова вышел на обсуждение на regulation.gov.ru и вновь направлен на доработку", — отмечается в материале.В первую очередь нововведения коснутся повторных нарушителей правил. Так, за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами может грозить штраф в пять тысяч рублей и лишение прав сроком до трех месяцев. За излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, вместо 500 рублей придется расстаться с тремя тысячами. В документе также предусмотрено наказание для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих: это будет караться лишением прав на срок до трех лет или штрафом в 40 тысяч.Кроме того, проект предусматривает новые штрафы: три тысячи рублей за опасное вождение и до двух тысяч за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования". К ним относятся, в частности, снегоходы, болотоходы, кроссовые мотоциклы и мотоблоки. Размещение или мойка автомобиля на газоне либо зеленых насаждениях грозят предупреждением или штрафом до трех тысяч рублей, а за выброс мусора из автомобиля физическим лицам придется заплатить уже две-три тысячи, а ИП и юрлицам — 20-60 и 30-100 тысяч соответственно с конфискацией транспортного средства.В документ включили и санкции для нетрезвых водителей, о которых сообщалось ранее: штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне. При этом за задержанное транспортное средство придется заплатить залог в 30 тысяч рублей.Требования ужесточат и к камерам, фиксирующим нарушения ПДД: речь идет о самих комплексах и их программном обеспечении, правилах размещения и информировании водителей. При нарушении хотя бы одного из этих пунктов штраф не будут отправлять. Главным "смягчением", как отмечает издание, станет отказ от административного ареста для водителей.

https://ria.ru/20211101/tishina-1757156409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/kuban-1758455269.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство юстиции рф (минюст россии), авто, кодекс об административных правонарушениях (коап), россия