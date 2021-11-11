https://ria.ru/20211111/shtraf-1758509245.html

В Находке оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов

В Находке оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021

В Находке оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов

Несогласованный митинг против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов прошел в Приморье, организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:10

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2021-11-11T10:10

распространение коронавируса

происшествия

приморский край

находка

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Несогласованный митинг против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов прошел в Приморье, организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает правительство региона.В Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.По данным властей региона на 11 ноября, за последние сутки выявлено 382 случая заболевания, в стационарах края на лечении находятся около 2,3 тысячи человек, из них около 500 человек – в тяжелом состоянии. Ежесуточное число заболевших коронавирусом в крае растет."В Находке 7 ноября прошел несогласованный митинг, на котором порядка 300 жителей города протестовали против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Акция прошла без уведомления органов местного самоуправления, что нарушает федеральный закон. Сотрудниками полиции был установлен организатор митинга, которого суд признал виновным в административном правонарушение и назначил штраф в сумме 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным властей, установлены и другие люди, участвовавшие в организации митинга, готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации."Краевое УМВД продолжает работу по установлению жителей, организующих несанкционированные протесты. В том числе накануне был установлен мужчина, разместивший сообщение с призывом на подобный митинг 15 ноября в Хорольском округе - он уже доставлен в ОМВД, опрошен, письменно предупрежден, с ним проведена беседа. Составлен административный протокол за призыв к несанкционированному публичному мероприятию, сегодня пройдет его рассмотрение в суде", - отмечают власти.

https://ria.ru/20211020/shtrafy-1755482674.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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